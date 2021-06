Rueda de prensa de Luis Enrique, en directo: “Para mí esto es un juego de niños comparado con otras cosas que he vivido”

Fútbol

Hasta aquí la rueda de prensa del seleccionador Luis Enrique.

13:22: Lesionados. “Adama se ha incorporado, aunque no es alta. Laporte era cansancio muscular. Robert Sánchez está en perfectas condiciones”.

13:21: Escenario que no se pueda jugar el primer partido. “En caso de covid la UEFA permite hasta el último día la opción de cambiar jugadores. Espero que no haya más casos en ningún equipo y que se pueda ver un buen espectáculo”.

13:20: Laporte. “Muy bien la aceptación. Con algunos jugadores ya se conocía. La adaptación es muy fácil en este grupo”.

13:18: ¿Miedo en algunos jugadores? ”Miedo es una palabra fuerte, no hay miedo en ningún caso. Es incertidumbre, no hay muchos Europeos en una carrera de un jugador. Es la lógica normal”.

13:17: Crítica por vacunas, ¿se menosprecia el fútbol?. “La indiferencia es una de las mejores armas”.

13:16: Qué le aporta Busquets. “Cualquiera que tire de hemeroteca. Capacidad de superar presión alta, cada balón que pasa por él se mejora, a nivel defensivo es un espectáculo, es el capitán...”

13:13: Preparación futbolística. “Los entrenadores intentamos gestionar a los jugadores para que lleguen en las mejores condiciones no sólo a nivel mental, es difícil que todos estén centrados en lo mismo, se escapan cosas, pero lo que me hace ser optimista es la intensidad que veo en los entrenamientos.

13:11: Cambio entrenamiento, más difícil elegir un once. “No tengo duda, aunque todavía no sé el once. De los 23 cualquiera podría ser titular, incluso los del plan b. Creo que eso beneficia al grupo”.

13:10: Vacunar mañana, demasiado tarde. “Está en manos del presidente. A mí y a él nos hubiera gustado que se hubiera hecho en el momento oportuno. Pero aceptamos las decisiones”.

13:09: “Hasta el sábado o domingo estamos preparados para cualquier adversidad. Convoco a los jugadores que yo considero que van a representar mejor a nuestro país y van a casar con nuestra idea futbolística”.

13:08: Entrenar todos. “Hay que esperar un par de días y que todos den negativo. Pero, repito, vamos a llegar en condiones óptimas”.

13:07: Luis Enrique cómo está psicológicamente. “Si quieres que sea sincero, para mí esto es un juego de niños comparado con otras cosas que he tenido que vivir”

13:06: Ausencia de Iago Aspas. “Mis hechos hablan que lo que pueda decir. No tengo nada malo que decir de ningún jugador. Ser seleccionador es tomar estas decisiones”.

13:05: Optimismo. “No somos los favoritos, el favorito es el campeón, pero estamos entre las seis o siete favoritas sin ninguna duda. Cada vez que veo los partidos, más motivado”

13:03: Gente a la que le parece mal que se vacune. “Debemos centrarnos en lo que podemos controlar. Cualquier decisión hubiera sido polémica. Aceptamos las decisiones que tomen”.

13:01: Dijo que ponía en dudas cosas, ¿qué cosas? “Hicimos el protocolo reforzado y pasan siete días haciendo PCR diario, nos pilla por sorpresa. Se nos podrá criticar muchas cosas, pero que no hemos tomado decisiones rápidas o tomado medidas, no”.

12:56: ¿Cómo se trabaja en esta situación? “Lo primero es centrarnos en lo importante. Vídeos no hemos visto, no debemos estar en salas cerradas. Estamos entrenando a las horas que más calor hace para adaptarnos a lo que habrá en Sevilla. Ayer con los test negativos hicimos dos grupos, charla en el exterior, hemos hecho pizarra sin vídeo, córners... Vamos dando información y que la asimilen. No son las condiciones ideales, pero no va a servir de excusa”.

12:55: ¿Ha pensado si era mejor hacer una lista con 26? “Sí la hemos hecho y yo hubiera convocado a 23... Un virus, cuantas más personas haya, más fácil que se contagie. No hubiera cambiado mi plan”.

12:52: ¿Habéis tenido que animar a algún jugador, alguno muy tocado? “Para eso tenemos al psicólogo Joaquín Valdés. Lo que los jugadores generan entrenando es un espectáculo en cuanto a actitud, compromiso, están receptivos, abiertos... Eso no es garantía de nada, pero da un feed back muy positivo e interesante. Están todos bien, con la incertidumbre de si doy positivo me pierdo la Euro. Cada caso es particular, unos lo han pasado, otros tienen pocos anticuerpo... No tenemos un patrón, pero están acostumbrados, llevan año y medio con PCR y controles”.

12:51: Cómo está Busquets. “Está perfecto, asintomático. Puede entrenar, tiene su pauta de trabajo, está en contacto con el staff y los jugadores.

12:50: ¿Cuándo se entera del positivo del familiar de Busquets? “El viernes fue el amistoso contra Portugal y no sabíamos nada de ningún caso. Confiamos mucho en los doctores. A pesar de respetar los protocolos, el virus es incontrolable. Ha sucedido, lo aceptamos. Intentamos no buscar culpables, buscamos soluciones”.

12:49: Sergio Ramos. “No porque Ramos sigue en las mismas circunstancias que cuando dimos la lista. A los seis que han venido les dije que si no venían no habría repercusiones”.

12:48: Miedo a los síntomas de la vacuna. “Como entrenador es una cosas que barajamos. Me gustaría que se vacunara lo antes posible, pudiera ser que hubiera síntomas y no me gustaría perder a algún jugador por ello.

12:47: ¿De acuerdo en que se vacune ahora al equipo? “Esto es algo que lleva el presidente, lleva meses negociando. Si el presidente y los médicos lo consideran necesario, haremos lo mejor para la selección”.

12:46. Busquets, esperarlo. “No le quiero esperar, lo voy a esperar, lo vamos a esperar todos. Estará en la lista seguro, tiene ventaja porque ha sido el primero.

Comienzan las preguntas de la prensa

12:45: “El presidente nos informó hace dos meses de la opción de conseguir que se vacunara tras dar la lista. Eso no se pudo conseguir, lo aceptamos de buen grado, pero ahora hay nuevas negociaciones”

12:42: “Lo más importante es que no se contagie nadie más, pero por un tema de salud, pero nosotros además de fortalecer el protocolo, necesitamos a los jugadores en su mejor estado físico y ánimo para el lunes, que debutamos con Suecia. Y todos lo PCR, pruebas etc. no es lo mejor para la tranquilidad, pero puedo decir que no he encontrado un vestuario así, sólo algo parecido en mi etapa en el Barça b. Cómo nos hemos adaptado a todo esto me hace pensar en que nos esperan cosas positivas y bonitas”.

12:37: “Se cumple el undécimo día concentración y voy a expresaros con claridad cómo estamos los jugadores y yo. En el principio de la concentración hemos cumplido con todos los protocolos, incluso más estrictos de lo que la UEFA nos impone. La concentración cambia el domingo, nos sorprende después de siete días cumpliendo todos los protocolos. Desde el domingo todo se viene un poco abajo, empiezas a poner en duda muchas cosas, se toman medidas sobre lo que hacer, el positivo se va y hacemos un protocolo más exigente, entrenando de manera casi individual. Es digno de elogio la actitud de los jugadores. Estar en una burbuja es bueno si el virus no entra, pero si lo hace es más complicado. El segundo caso [Llorente] parece un falso positivo, esperemos que así sea. Como seleccionador, teníamos un plan B y hemos ido incorporando jugadores, como os hemos ido informando. Sólo puedo elogiar su actitud, muchos estaban de vacaciones y en tres minutos estaban preparados para venir, sin garantizarles nada. A día de hoy estamos trabajando con los dos planes”.

12:35: La comparecencia se retrasa unos minutos, pero el seleccionador español está a punto de aparecer en la sala de prensa.

Luis Enrique comparece en conferencia de prensa con muchos asuntos que explicar: los positivos, la vacunación, la preparación para el primer partido con todo este lío... Aquí se podrá seguir en directo sus palabras. Comienza en breves momentos.

La selección española de fútbol acude a la EURO 2020 con la intención de recuperar de nuevo el protagonismo perdido en el panorama internacional desde 2014 y ya sin la aparente ‘sombra’ del triplete histórico que conquistó su ‘generación dorada’, aunque lo hace en medio de la incertidumbre generada por el coronavirus y por la falta de regularidad ofensiva.

Alejada del primer foco internacional en los tres últimos grandes torneos (Mundial 2014, Eurocopa 2016 y Mundial 2018), España se presentará en la cita continental con ‘menos’ presión y dispuesta a mostrar con regularidad las buenas maneras que ha dejado desde la llegada del técnico asturiano al combinado nacional, favorita en un grupo que comparte con las rocosas Suecia y Polonia, y Eslovaquia.

Luis Enrique fue el elegido para ocupar el hueco que dejó abruptamente Julen Lopetegui antes de empezar la última Copa del Mundo, a la que la triple campeona continental llegaba con muchas esperanzas de brillar por lo ofrecido durante la fase de clasificación. Finalmente, los penaltis ante la anfitriona Rusia la apearon en octavos, la misma ronda que no superó en la última Eurocopa, desarbolada por Italia (0-2), ambas, de todos modos, mejores actuaciones que la de Brasil en 2014, donde ni siquiera superó la fase de grupos y fue el inicio del fin de la mejor generación que ha dado el fútbol nacional.

Y bajo el mando del de Gijón, la selección española espera brillar en esta Euro, aunque de nuevo los problemas en los que parece estar inmersa desde junio de 2018 añadan algo más de incertidumbre. En esta ocasión, es el coronavirus el que está siendo un quebradero de cabeza a días de debutar en el torneo ante Suecia, con dos casos positivos, de Sergio Busquets, pieza importante en el engranaje, y de Diego Llorente, y el consiguiente aislamiento y fin de los entrenamientos en grupo, una alteración que provocará que la campeona del mundo de 2010 no llegue lo engrasada que se esperaba.