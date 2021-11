Barcelona- Espanyol: El penalti, un “robo a mano armada”

Fútbol

Memphis Depay ha marcado el primer gol del Barcelona de Xavi al comenzar la segunda mitad del Barcelona-Espanyol tras un polémico penalti que ha despertado las iras de la afición españolista.

El delantero azulgrana va a rematar, pero el defensa rival le quita la pelota. Hay un contacto leve por detrás y eso es lo que debe ver el árbitro para señalar el penalti y en el VAR no hay nadie que le discuta su decisión, porque ni le dijeron que fuera a verlo ni consideraron tomarse más tiempo para ver más tomas. Rápidamente se tiró el penalti y se adelantó el Barcelona. “Es de chiste”, ha dicho Raúl de Tomás. “A principio de temporada nos dijeron que no iban a pitar penaltis fáciles”

Lamentable!!! Increíble! Robo a mano armada! Para que narices esta el VAR!!!??? — Javi Chica (@JAVICHICAT) November 20, 2021

Ha sido una de las pocas jugadas en las que el Barcelona ha llegado hasta el área pequeña del Espanyol. Al final del primer tiempo no había habido goles y nada más comenzar la segunda parte, ha ocurrido esta jugada. El conjunto de Xavi estaba jugando sin profundidad y el penalti le ha ayudado a ponerse por delante en un encuentro que se le estaba complicando bastante.

Hasta el extrenador del Alaves que en su época de jugador fue del Barcelona dice que no es penalti https://t.co/pdJ9L30vrC — Samu (@madrid_samu) November 20, 2021

La jugada ha levantado mucha polémica, como no podía ser de otra manera. Para los barcelonistas, no hay duda de la patada, para los rivales, no es posible sancionar una cosa así. “Es un penaltito”, ha dicho Iturraldel en la Ser y ha criticado al Var. “Se aplica mal”, ha añadido

‼️🗣️ @itu_edu, sobre el penalti de Cabrera para el Barça #BarçaEspanyol:



👀 "Para mí NO ES PENALTI: es un penaltito"



👉 "Para pitar un penalti el grado es de 9-10; este es un 5"



⛔️ "Tenemos la herramienta que es el VAR pero se aplica mal a mi forma de ver" pic.twitter.com/znbGdB0t7A — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 20, 2021

Y en la red han sacado el ingenio.