Con Xavi, Frenkie de Jong empieza de nuevo

Fútbol

«Todo son finales», dice Xavi antes de la visita del Betis. La situación del Barcelona hace que cada fallo aleje un poco más las opciones de pelear por el título de los azulgrana, si es que todavía tienen alguna. El nuevo entrenador está intentando inculcar sus ideas y de momento no se mueve mucho en su once titular. Sí cambia el extremo derecho, por necesidad: de los chavales Ilias y Abde a Demir hasta que, por fin, Dembélé comparezca desde el arranque contra el Betis. Pero la línea central se mantiene: Busquets, Nico y De Jong, «sacrificando» a Gavi, que tiene que ocupar el otro extremo. Mientras, el neerlandés es uno de los que mejor ha encajado el cambio de entrenador, lo cual no deja de ser curioso. Cuando el Barcelona lo fichó en 2019 a cambio de 85 millones parecía un chollo. Era un futbolista que acababa de brillar en un gran Ajax que pudo en la Champions con el campeón Real Madrid y con la Juve de Cristiano Ronaldo; Además, tenía una forma de jugar que casaba con el clásico estilo azulgrana. Primero necesitaba un periodo de adaptación, pero pasaban los partidos y no se veía a un futbolista jerárquico. No es que lo hiciera mal, es que era intrascendente, cuando por la posición que tiene debía ser uno de los catalizadores del juego.

🇳🇱 Frenkie De Jong - Villarreal CF vs FC Barcelona - LaLiga Week 15 pic.twitter.com/kAflMycEUh — ⚽️ (@BarcelonaComps) November 28, 2021

Con la selección de Países Bajos jugaba mejor, por eso cuando llegó Koeman parecía que se iba a relanzar su importancia en el Barça. Fue un sí, pero no. Se vio la temporada pasada un tramo bueno en el que formó una sociedad con Messi. Pero este curso volvió a la irrelevancia e incluso se empezó a hablar de un posible traspaso. «Es intrasferible», dice Xavi sin titubeos. En los tres partidos con él se ha visto a un medio con más presencia, que rompe con los desmarques desde segunda línea y que participa más. En los primeros 20 minutos contra el Villarreal fue el hombre clave: siempre le encontraban y a partir de ahí se montaban los ataques, con un par de pases que no se convirtieron en asistencias porque Memphis falló. Después, al comienzo de la segunda parte, Frenkie marcó el primer tanto de su equipo, y el primero suyo esta campaña. «Tiene último pase, gol y capacidad para llegar al área, contra el Villarreal fue capaz de dar dos o tres pases de gol... Es Frenkie. Ese es el Frenkie que queremos», reconoce Xavi.