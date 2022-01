Mateu Alemany, el director de fútbol del Barcelona, lo dijo muy claro: salir antes de entrar. La situación económica del Barcelona es límite, hasta el punto de que su gran fichaje en el mercado de invierno, Ferran Torres, no podía ser inscrito en LaLiga. Había que rebajar el límite salarial con alguna venta importante y todo el mundo miraba a Coutinho. No ha sido una venta, es una cesión, pero la operación permitirá al club azulgrana inscribir a su nuevo extremo. “El FC Barcelona y el Aston Villa han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Philippe Coutinho hasta el final de esta temporada. El acuerdo, sujeto a que el jugador supere la revisión médica y que reciba el permiso de trabajo inglés, incluye una opción de compra”, explica la entidad barcelonista en un comunicado. “El conjunto inglés se hace cargo de una parte de la ficha del jugador, que está previsto que viaje a Birmingham en las próximas horas”, añade. La opción de compra no es obligatoria, por lo que el centrocampista ofensivo podría volver al Camp Nou el próximo año a cumplir su última temporada de contrato. El Aston Villa se hará cargo de dos terceras partes del sueldo.

El FC Barcelona y el @AVFCOfficial han llegado a un acuerdo para la cesión del jugador Philippe Coutinho hasta el final de esta temporada — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 7, 2022

El fichaje de Coutinho con el Barcelona es la historia de un fracaso o de un querer y no poder. Un reflejo de lo que ha pasado en el club los últimos años. Neymar se marchó en el verano de 2017 y dejó una buena cantidad de dinero en el club, el fichaje más caro de la historia del fútbol: 222 “kilos”. Parte se invirtió en Dembélé ese mismo agosto y parte (y más) en Coutinho, que llegó en el mercado de invierno, en 2018. Tuvo medio año de adaptación y al curso siguiente parecía que ya estaba preparado. Iba a ser el sustituto de Iniesta, pero es otro tipo de jugador y nunca se ha adaptado del todo. Tuvo crisis personales, el publico la tomaba con él (es el fichaje más caro de la historia del club [135 millones]) e incluso se marchó cedido al Bayern Múnich, pero a su regreso todo fue más o menos igual. Es un futbolista de innegable calidad, pero que no ha encajado en el Barcelona y ha tenido muchas oportunidades para hacerlo. En total ha disputado 106 partidos y ha marcado 26 goles.

Su salida da paso a Ferran Torres, que ya podrá debutar después de que supere el covid, que ahora le tiene confinado.