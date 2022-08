El gesto de Araujo que aplaude el barcelonismo: el escudo no se pisa

Ronald Araujo parece destinado a pasar muchos años en el Barcelona. Él tiene 23 y pese a que su renovación se enquistó el curso pasado, terminó firmando hasta 2026. Va a afrontar una temporada complicada porque la competencia es alta, pero de momento está participando, y en el último partido, contra el Valladolid, un gesto suyo ha sido aplaudido en las redes sociales. No es un despeje o una carrera o un remate, es un salto instintivo que dio, pese a la concentración que requiere un encuentro así, cuando vio que iba a pisar el escudo que hay en una de las bandas del Camp Nou:

Araujo participó por fin en el brillante triunfo de los azulgrana contra el Valladolid como central, al lado de Eric García. En las otras dos jornadas de Liga, contra el Rayo y la Real Sociedad, jugó en el lateral derecho y tuvo algunos problemas más. El puesto de lateral es en el que más flojea la plantilla, pero Xavi le tiene fe al uruguayo por su velocidad y su instinto defensivo. “Estoy aquí para intentar ayudar en la posición que me diga Xavi”, asegura el defensa, que ha sido titular en los tres encuentros, jugando los dos primeros completos y una hora contra el Valladolid.

El Barcelona se ha reforzado mucho en el puesto de central, con la llegada de Christensen y Koundé y los que que ya había, Eric y Piqué. Koundé pudo debutar por fin el pasado domingo, pero lo hizo en el lateral derecho, hasta que Araujo fue sustituido y el francés actuó media hora en el medio. Incluso evitó un gol sobre la línea. Piqué, por su parte, está siendo el gran perjudicado y todavía no ha jugado ni un minuto. Xavi desveló que se lo había avisado: “Hablé con él justo antes de las vacaciones. Fui claro, le dije que habría mucha competencia y que no sería fácil. Llevamos dos partidos, todavía no estamos en el mes de marzo. Es un jugador que nos puede ayudar, posiblemente en otro rol, y veremos cómo va”.

Araujo, que debutó con Ronal Koeman en el banquillo, ha disputado ya 85 encuentros con el primer equipo. Llegó para jugar en el filial en 2018 y reconoció que al principio le costó adaptarse al estilo de juego y a intentar salir siempre con el balón jugado, faceta en la que ha mejorado mucho. Tiene capacidad goleadora a balón parado (seis tantos) y liderazgo. Y no se esconde: es de los habituales en la atención a la prensa tras los partidos.