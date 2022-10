La opinión de Jordi Évole sobre el regreso de Messi al Barcelona que comparten muchos culés

Que la salida de Messi del Barcelona no fue la deseada es evidente. Después de meses, durante todo el comienzo de 2021, en los que se daba por segura la continuidad del argentino en el club de su vida, llegó el verano, feliz para Leo porque conquistó la Copa América, su primer gran título con Argentina; y llegó agosto y el momento de firmar el acuerdo, pero los números no salían y el futbolista más importante de la historia del Barcelona se fue entre lágrimas.

El nene pasa cerca de la tv y pregunta

-Pa por qué llora Messi ? Y por qué están todos tristes? Sus compañeros su familia ?

-porque se va del Barça hijo

-queeee? se va del Barça ? Si él es el Barça pa, yo soy hincha del Barça por Leo

-es un tema de dinero, hijo

— Juan Pablo Sorin (@jpsorin6) August 8, 2021

Leo se marchó entre reproches y resquemores con el presidente Joan Laporta. El argentino aseguró que había aceptado la propuesta de bajarse el suelo un 50 por ciento y que era lo único que le habían pedido y desde el club insistían en que la crisis que atravesaba la entidad hacía inviable que Leo continuara. Se fue al PSG, en una temporada en la que no le fue bien ni al jugador, sobre todo tras la eliminación en la Champions ante el Real Madrid, ni al Barça, que cerró el curso sin títulos.

La herida parecía que iba cerrando poco a poco en la Ciudad Condal, con la llegada de Xavi al banquillo y los fichajes de este verano, que han renovado la ilusión de los aficionados, aunque el Barcelona está de nuevo contra las cuerdas en la Champions tras caer ante el Inter y si queda fuera de octavos sería un duro golpe al proyecto. Los rumores de vuelta al Camp Nou de Messi suenan fuerte y desde el club azulgrana los fomentan. “Hemos demostrado que sabemos hacer milagros”, contestó Eduard Romeu, vicepresidente deportivo barcelonista sobre la pregunta de una posible vuelta de Leo.

Jordi Évole pasó por los micrófonos de El Larguero para hablar de su docuserie “La liga de los hombres extraordinarios” y también fue preguntado por la actualidad del Barça y la posible vuelta de Leo, al que el comunicador entrevistó en laSexta en 2020 después del primero intento de abandonar el club con el famoso burofax. “Creo que al Barça le conviene esa vuelta de Messi para que haya una despedida con todos los honores. El poderío que ha tenido no lo va a volver a tener, y Messi se va a tener que acostumbrar a lo nuevo, tiene que volver con un punto de humildad, pensando: voy a cerrar una etapa, no voy a ganar lo que ganaba, pero me voy a despedir de todos los estadios a lo grande, un poco como hizo Iniesta. Al Barça, al fútbol español y a Messi le puede venir bien, porque la repercusión que tenía en el Barça era mayor que la que tiene en el PSG”, dijo al respecto.

Leo cumple contrato en el verano 2023, por lo que desde enero será dueño de su futuro. Antes, está muy centrado en el Mundial de Qatar, que va a ser el último que dispute. Esta temporada ha empezado muy bien con el PSG (8 goles y 8 asistencias en 13 partidos). Así explicó en una entrevista en “Star+” cuál es la diferencia respecto al curso pasado: “Me siento bien, estoy bien físicamente. Pude hacer una pretemporada muy buena este año que no lo había hecho el año anterior, que empecé a jugar después de un par de fechas. No tenía ritmo, fui a la selección y cuando volví a Francia tuve una lesión. Nunca terminé de arrancar y esta vez gracias a la pretemporada he podido empezar de otra manera”.

El futbolista no se ha pronunciado sobre su futuro. Va a tener oferta de renovación de club francés y el Barcelona buscará la manera de hacerle hueco en su masa salarial para que pueda haber un final feliz a su historia con Messi.