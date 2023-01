El Espanyol va a por todas: impugna el partido contra el Barcelona

La alineación de Lewandowski en el encuentro Barcelona-Espanyol va a traer cola. El empate puede que no sea el resultado final del choque porque el Espanyol siente que se ha cometido una injusticia con ellos por la participación del delantero polaco. Recibió una sanción de tres partidos y sin embargo jugó porque el Barcelona acudió a la justicia ordinaria. “El RCD Espanyol ha presentado un escrito de denuncia ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para impugnar el partido contra el FC Barcelona, correspondiente a la 15ª de LaLiga, por alineación indebida”, escribe el Espanyol en el comunicado que ha hecho público.

“Antes del inicio del encuentro el club avisó de buena fe tanto al árbitro del partido, Sr. Mateu Lahoz, como a la propia RFEF acerca de la presencia en el once rival del futbolista Robert Lewandowski, que debía cumplir sanción tras su expulsión por doble amarilla en la anterior jornada del campeonato nacional. El RCD Espanyol, como anunció en la víspera del encuentro, usará todos los recursos a su alcance para defender sus intereses y el de nuestros aficionados, consciente de que esta flagrante injusticia pone en riesgo la esencia de nuestra competición y que dicha injusticia se sustenta en una resolución apresurada y con carencias jurídicas evidentes”, asegura.

Lewandowski fue sancionado por hacer unos gestos en el encuentro contra Osasuna en El Sadar. “Una vez expulsado y cuando se dirigía hacia la salida del campo, el jugador realizó dos veces un gesto de desaprobación de la decisión arbitral, consistente en llevarse el dedo a la nariz, y apuntando después con el pulgar hacia el árbitro. Cuando se disponía a abandonar el terreno de juego, repitió de nuevo el gesto mirando hacia el árbitro asistente Nº 1 y delante del cuarto árbitro”, decía el colegiado Gil Manzano en el acta en la que redactó lo sucedido en el encuentro.

Si pudo jugar contra el Espanyol fue porque el Barcelona recurrió a la justicia ordinaria, algo que no se suele hacer en el mundo del fútbol, y logró que el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de Madrid le concediese la suspensión cautelar del castigo. Tras conocer eso, el Comité de Competición se reunió de urgencia para confirmar que no podía hacer nada: “El Comité de Competición se ha reunido con carácter de urgencia esta misma mañana del sábado 31 de diciembre acordando la inadmision de lo solicitado. Las razones se han expuesto en el escrito en que se ha comunicado la decisión a los clubes; y se resumen en que el Comité no puede dejar sin efecto una resolución judicial”. Pero el Espanyol no se va a dar por vencido.