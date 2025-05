El feo gesto de Fermín a la afición el Espanyol después del triunfo del Barcelona

Fermín marcó el gol que liberó definitivamente al Barcelona. En un partido sufrido que la entidad azulgrana iba ganando por 0-1, el Espanyol apretaba, pese a estar con un jugador menos la expulsión de cabrera.

Marcó el segundo tanto Fermín y en el banquillo empezaron los abrazos, porque ya no había tiempo para más.

Después, llegó una celebración extraña e interrumpida por los aspersores. Después de lo sucedido hace dos años, cuando el Barça también conquistó el título en el mismo escenario y hubo invasión de campo, Flick retiró a sus futbolistas del verde, y la fiesta se trasladó al banquillo. “Lo importante era celebrarlo”, repitieron Pedri, Gavi y todos los que pasaron por un micrófono. "Sé cuál es la situación respecto lo que pasó hace dos años y quería celebrarlo dentro”, aseguró el entrenador alemán.

Sí tuvo tiempo Fermín de "dedicar" unas palabras a la afición del Espanyol, una vez se señaló el final del encuentro.

“A chuparla, a chuparla”, repitió el centrocampista. Unas palabras desafortunadas en un ambiente tenso, que se fue calmando. Después, en los micrófonos de Movistar, Fernín dijo: "Al final entiendo que con lo que pasó la otra vez es normal, pero no hacemos daño a nadie, estamos celebrando nuestra Liga y no hacemos daño a nadie, da la casualidad de que es aquí. No hemos faltado al respeto a nadie y hemos ido rápido para adentro".