La FIFA inventa un premio para Trump

A Donald Trump no le dieron el premio Nobel de la Paz que tanto perseguía, pero ya tiene el premio FIFA de la Paz, un invento de Gianni Infantino para agasajar al presidente de los Estados Unidos. «Queremos vivir en un mundo seguro, eso es lo que queremos de un líder, vivir en un mundo en paz. Es el primero que recibe el premio de la paz de la FIFA por sus logros. Como presidente siempre tendrá mi apoyo y el apoyo de toda la comunidad del fútbol», dijo Gianni Infantino al entregarle el trofeo, que iba acompañado de una medalla y de un certificado de autenticidad.

«Es uno de los grandes honores de mi vida. Hemos salvado miles y miles de vidas. En el Congo, por ejemplo, más de 10.000 personas y lo hemos conseguido también entre India y Paquistán. Lo hemos conseguido en tantos lugares y hemos parado guerras incluso antes de que se produjeran. Es un honor estar contigo, Gianni. El fútbol es algo impresionante», dijo Trump al presidente de la FIFA. Y añadió un mensaje para lo estadounidenses: «Hace un año más o menos no éramos el mismo país que somos gracias a mi liderazgo».

Trump fue el protagonista de la primera hora del sorteo, en la que más tarde compartió escenario con el presidente de Canadá, Mark Carney, y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ellos fueron los encargados de extraer las bolas con los nombres de sus países para ubicarlos en los grupos a los que estaban previamente asignados.

Para Estados Unidos es su segundo Mundial, México es el primer país que lo acoge tres veces. «Estamos orgullosos y orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario. Quiero decirles que tenemos algo especial, nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales», recordó la presidenta mexicana.

Que México acoja el Mundial por tercera vez no es la única particularidad de este campeonato, que será el primero que se dispute con 48 selecciones. Eso provoca que también se alargue en el tiempo. Durará algo más de cinco semanas, entre el 11 de junio –un jueves, otra rareza– y el 19 de julio.

Son 12 grupos de cuatro selecciones, lo que obliga a la FIFA a recuperar la figura de los mejores terceros, desaparecida ya en los últimos Mundiales, para completar la fase de octavos de final. 188 días quedan.