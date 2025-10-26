Flick tiene la medicina contra el Real Madrid: así es su historial en el Clásico

Hansi Flick ya no es el novato. A diferencia del año pasado, el técnico culé tiene más experiencia que su rival en El Clásico. Xabi Alonso se estrena en el banquillo madridista mientras que él ya sabe muy bien cómo funcionan estos partidos. Este año mide a dos equipos que únicamente están separados por dos puntos y el que gane saldrá del Santiago Bernabéu como líder en solitario. Un reto para el Barcelona que tendrá que afrontar con una larga y notable lista de bajas: Raphinha, Robert Lewandowski, Joan García, Dani Olmo, Gavi y Ter Stegen.

Las bajas se resumen al terreno de juego, también al banquillo ya que Flick no podrá dirigir a su equipo desde la banda tras la expulsión en la última jornada ante el Girona. El TAD ratificó la decisión del Comité de Apelación y Marcus Sorg será el encargado de dirigir al equipo azulgrana. Ya tomó el mando en la rueda de prensa previa: "Es un honor estar en el área técnica. Será un partido duro y espero que podamos mostrar nuestras fortalezas". Aunque no esté a pie de campo, Flick es el líder absoluto del Barça y su camino hasta el momento en los Clásicos es impoluto.

Este es el balance de Flick ante el Real Madrid

El técnico alemán le cogió la medida al Real Madrid como muestran sus números en los enfrentamientos directos de la primera temporada: cuatro partidos, cuatro victorias. Dos de los encuentros fueron en LaLiga y los otros dos en la finales de Copa del Rey y Supercopa, ambos con el título para el Barça. El estreno de Flick ante el Real Madrid fue un golpe de autoridad sobre los de Ancelotti que intentará repetir con Xabi Alonso en el banquillo.

Lamine Yamal, en el último Clásico en el Bernabéu Europa Press

El conjunto culé se impuso por un contundente 0-4 en el feudo madridista con su tridente al completo marcando. Esta vez estará solo Lamine Yamal puesto que Lewandowski y Raphinha están lesionados y no llegarán a tiempo. Fue la mayor exhibición de los Clásicos de la temporada de cerca, seguida de cerca por la victoria por 5-2 en la Supercopa pese a estar media hora con un jugador menos por la expulsión de Szczesny.

El Barça de Flick sabe remontar

El partido de la Supercopa arrancó con un gol de Mbappé y el de Liga en Montjuïc con un doblete, pero eso no impidió al Barça levantarse y lograr el botín completo. En Arabia el conjunto culé endosó una manita en poco más de media hora y en el encuentro liguero convirtió el póker de tantos en apenas 25 minutos. Aprovechar los buenos momentos del partido será clave para poder sacar algo positivo del Santiago Bernabéu.

Todos los partidos de la temporada pasada fueron con muchos goles y el Barça también se levantó cuando el tiempo apretaba y el momento era crítico. El Real Madrid se adelantó en la final de Copa del Rey a 13 minutos del final y pese a ello los blaugrana pudieron empatar para acabar ganando en la prórroga con el gol de Koundé. El conjunto blanco ha cambiado y el Barça tiene bajas, pero Flick ha demostrado que está a la altura de estos encuentros.

Real Madrid FC Barcelona Julio Muñoz Agencia EFE

Tras los pasos de Guardiola

Flick cuenta sus cuatro primeros partidos por victorias, algo que solo se ha hecho una vez más en la historia del FC Barcelona. El único que por el momento supera su marca es Pep Guardiola, que ganó de forma consecutivasus primeros cinco encuentros ante el Real Madrid, también con dos momentos históricos como el 2-6 del Bernabéu y el 5-0 a Mourinho. Este domingo el alemán puede ponerse a su altura si logra vencer en la capital. Tendría premio doble al salir en lo más alto de la tabla.