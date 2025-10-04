El ex futbolista Benjamín revela toda la verdad sobre las cenas con la madre de Lamine Yamal

La madre de Lamine Yamal se convertía en protagonista hace unos días tras conocerse un peculiar negocio que levantó un gran revuelo y provocó un aluvión de críticas en redes. Sheila Ebana, madre del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, lanzaba una iniciativa empresarial en el Reino Unido que no pasó desapercibida. La progenitora del joven internacional español ofrecerá el próximo 7 de noviembre una cena privada en el lujoso Nobu Hotel London Portman Square, con precios que van desde los 150 hasta los 800 euros por persona.

La propuesta se presenta como un evento social exclusivo en el que los asistentes tendrán la oportunidad de compartir mesa con Ebana. La promoción del acto no deja lugar a dudas sobre la estrategia: “No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo”, reza el anuncio.

El programa incluye un cóctel de bienvenida con champán, cena de tres platos y, en función de la categoría de la entrada, barra libre, vino, mesa preferente e incluso la posibilidad de fotografiarse con la madre del delantero azulgrana. La entrada más económica tiene un coste de 150 euros, mientras que la opción VIP, que alcanza los 800 euros, garantiza un trato más exclusivo y mayores beneficios.

Muchos usuarios criticaron la iniciativa y dispararon contra la familia del jugador blaugrana por aprovecharse de su fama.

"Ella no la organiza"

Pero ahora, se ha conocido la verdadera historia que se esconde tras este polémico negocio. El ex futbolista Benjamín Zarandona ha querido aclarar que no fue ella quien organizó la cena y que él mismo hizo de intermediario para que una empresa de eventos contratase a Sheila Ebana.

“Una empresa de Londres me contactó por Instagram porque organizo una cena benéfica cada año en Madrid a favor de un orfanato en Malabo. Ellos querían hacer la decoración de mi evento del próximo año y, de paso, me propusieron asistir a una cena en Londres como deportista invitado”.

Zarandona asegura que, al ver en redes su relación cercana con la madre de Yamal, la empresa le preguntó si ella podría acudir también, bajo contrato y como imagen de la velada. Y es así como surgió el reclamo de la madre de lamine Yamal en la velada.

"Hemos llegado a un acuerdo, me contratan a mí como exfutbolista y yo contacto con la madre de Lamine Yamal. Ofrecemos una condiciones y ellos aceptan", confirmó.

Benjamín Zarandona también quiso aclarar que "es simplemente que nos contratan para ir a una cena que ellos organizan y en la que ellos ponen los precios, y evidentemente querrán amortizar la cena".