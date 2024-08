De un político que es capaz de sacar en el Congreso de los Diputados una impresora para apoyar su discurso nos podríamos esperar cualquier cosa a la hora de vestir, pero lo cierto es que Gabriel Rufián es mucho más previsible con la ropa que con sus alocuciones en el parlamento español.

Con parte del nacionalismo en la cárcel y otra parte en el extranjero, a él le tocó ser su voz más autorizada durante un tiempo y así comenzó su mutación. El político ha pulido más y más su estilo, aunque lo cierto es que todavía le queda un gran camino por recorrer. Viniendo de Cataluña, todos nos podíamos esperar que fuera la encarnación del estilo «diseño catalán», pero parece prescindir de la imagen intelectual condal y el traje negro. Apuesta más por el azul y el gris, que son los dos tonos con los que al parecer mejor se maneja. De solapa estrecha y tendiendo marcar cuerpo, muchas veces nos recuerda a la versión descafeinada de Albert Rivera. Ya saben, los extremos se atraen.

Pero claro, comenzábamos diciendo que su problema, sobre todo, es lo altamente previsible que resulta. ¿Con qué combina los trajes? Efectivamente, si bien últimamente parece sacar más la corbata, lo que nos podría hablar de una madurez en su estilo, suele tirar mucho de camisetas y, sobre todo, de jerséis de cisne. No hay nada que le guste más a Rufián que un cuello alto. Y ahora aquí viene un giro de guion que no se podían ustedes esperar. Él, republicano e independentista, es uno de los políticos que más gustos monárquicos tiene. Decía hace unas semanas en nuestro periódico: «el único santo en el que creí alguna vez fue en Íker Casillas». Pues parece que don Felipe también está en su radar, sino de santo, sí al menos como «influencer» de estilo, porque lo de llevar el reloj en la mano derecha (de Sandoz o de Casio) y los zapatos de hebillas son dos de los rasgos más característicos del rey español. Dijo que en 2017 dejaría su escaño y, por ahora, ya lo tiene asegurado hasta 2027. Quizás le está cogiendo más gusto a Madrid (y a su estilo) de lo que pensaba.

Rufián: maquillaje y barba

Rufián tiene una alta autoestima y se preocupa por su apariencia. Su imagen está cuidadosamente elaborada y admite que presta especial atención a su piel: «Sufría de piel muy seca, así que utilizo crema nutritiva y, recientemente, he comenzado a aplicar productos antiarrugas», comenta el político de ERC, quien revela su rutina de cuidado personal: «Tengo un lápiz para disimular las ojeras y, en ocasiones, aplico un poco de maquillaje».Tiene tendencia a engordar y me consta que para evitarlo camina cada día más de dos horas porque no le gusta nada encerrarse en un gimnasio. Y aunque mantiene el tipo tiene la cara redonda. Muchas personas tienen el complejo de tener la cara algo gordita o redonda, razón por la cuál comienzan dietas extremas, se «matan» sobre una cinta de correr o se someten en algunos casos a una resección de las bolas de Bichat (bichectomía), aunque en realidad, existen maneras más sencillas de conseguirlo, por ejemplo con la gimnasia facial o con técnicas tan novedosas como Wonder Face, lo último de la empresa española Wonder Technology. Siempre puede ser un buen momento para dejarse barba, hay muchos tipos, y sacar el máximo partido a las facciones de cada uno para así poder dar la forma adecuada.