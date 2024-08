La clara respuesta de un deportista a Irene Montero por defender que los hombres son violadores en potencia

La reciente declaración de la feminista Julia Salander en el programa "En boca de todos" ha generado un intenso debate tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Salander afirmó que, desde un punto de vista filosófico, "todos los hombres son violadores en potencia", basando su argumento en el hecho de que la mayoría de los agresores sexuales son hombres. Esta afirmación ha provocado una ola de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, que ha puesto en el centro de la discusión pública el papel de los hombres en la sociedad y la percepción del peligro que representan para las mujeres.

Desde su perspectiva, el hecho de que la mayoría de los agresores sexuales sean hombres no es una coincidencia, sino una consecuencia de una estructura social que otorga a los hombres un poder desproporcionado sobre las mujeres. Esta visión sostiene que el potencial de ejercer violencia sexual está presente en todos los hombres debido a la manera en que han sido socializados en una sociedad patriarcal.

La declaración de Salander fue defendida públicamente por la colaboradora de televisión Sonia Ferrer, quien argumentó que la indignación de Salander es comprensible y justificada. Ferrer señaló que las mujeres son criadas desde pequeñas para temer a los hombres, ya que históricamente, el peligro para ellas ha provenido de los hombres. En su opinión, este temor no es irracional, sino una respuesta natural a una realidad en la que las mujeres han sido víctimas de violencia de género durante siglos. Ferrer subrayó que, mientras que no todos los hombres son violadores, el hecho de que exista la posibilidad de que cualquier hombre pueda serlo es lo que alimenta este temor constante en las mujeres.

Irene Montero no se corta

También has salido a opinar Irene Montero, eurodiputada de Podemos: "Decir “todos los hombres son violadores en potencia” es señalar que la violencia machista es estructural y no un caso aislado: que el machismo es una norma social y cultural que legitima a cualquier hombre -a todos los hombres- para ejercer violencia contra cualquier mujer", ha escrito.

"Por eso también decimos que los agresores machistas no son una excepción o una rareza sino “los hijos sanos del patriarcado”. El machismo legitima y naturaliza la violencia machista, hace que no reconozcamos como violencia lo que sí es violencia", ha seguido escribiendo y ha recordado el beso de Rubiales a Hermoso. "Recordad por ejemplo el beso no consentido de Rubiales a Jenny Hermoso. Al principio mucha gente lo vio incluso como una anécdota graciosa y mucha gente comprendió por primera vez ahí que un beso no consentido es violencia sexual. "1 de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista. Pensad entonces ¿qué nos dice eso de los agresores? Puede no ser una reflexión sencilla pero sí necesaria: “si tú no has sido, ni él, ni el… ¿entonces, quién?”, insiste.

"Si nuestra sociedad avanza en la lucha contra las violencias machistas es precisamente porque el feminismo dice las verdades incómodas que nadie quiere oír, lucha y no guarda silencio a pesar de la reacción. Así conseguimos cambios y que lo que antes era normal ya no lo sea. Todas las mujeres tenemos derecho a vidas libres de violencias machistas. Los medios de comunicación tienen obligaciones legales para asegurar un adecuado tratamiento de la información sobre violencias y que su acción contribuye a erradicarla. Nos queremos vivas y libres", acaba.

Pero su argumentación ha sido contestada de manera contundente por el ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes: "Violadores son los que han salido a la calle antes de tiempo o a los que se les ha reducido la pena por culpa de una ley lamentable".