Gabriel Rufián, sobre las opiniones de un futbolista español: "Vivimos un momento realmente jodido"

Antes de que juegue la selección este sábado sus futbolistas están dando mucho que hablar por las diversas entrevistas que han concedido. Borja Iglesias, el delantero del Celta, ha generado una amplia repercusión pública y mediática con sus últimas declaraciones sobre el conflicto de Gaza, y Marcos Llorente ha dado muchísmo que hablar por el lujoso vino que ha compartido como por varios detalles sobre la iluminación de su casa, mostrando distintas facetas de la vida y valores de los deportistas españoles actuales. Y Gabriel Rufián no ha perdido la ocasión de dar su opinión sobre las dos opiniones.

Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo y convocado por Luis de la Fuente para la selección española, ha sido protagonista por sus mensajes de apoyo a la causa palestina frente a la ofensiva israelí sobre Gaza. La polémica comenzó cuando defendió a los manifestantes propalestinos que, en septiembre, consiguieron parar la Vuelta a España con protesta por la presencia del equipo de Israel en la competición. Iglesias aseguró que el parecía raro que se le diese “más importancia a parar un evento que a un genocidio. Ahora el futbolista ha ampliado su postura, asegurando que si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, pues ojalá pase. «Si pasase en el fútbol diría lo mismo. Y si pasase en baloncesto diría lo mismo. No hablo del ciclismo, hablo de lo que está pasando. Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, pues ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo y no meta el gol o me lo anulen». Y ha reclamado el derecho a vestir como se quiera: "Si me pongo un bolso y genera ese malestar y tantos insultos… cuando alguien salga del armario de manera natural y siendo lo más normal del mundo, se va a encontrar situaciones de este estilo, pues supongo que les dará miedo. Lo importante es llegar a generar ese espacio de que cada uno sea como quiera porque no le está haciendo daño a nadie", ha dicho.

Marcos Llorente: vino y fumigaciones

Por otro lado, Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, ha vuelto ha poner de manifiesto sus peculiares opiniones sobre su estilo de vida, el vino que consume, lo que piensa de las nubes del cielo o sobre la luz roja, la única que hay en su cuarto: Es la única luz que utilizo en casa. Durante el día no enciendo la luz, o porque estoy en el jardín o si entro, dentro en la cocina o voy al salón para cualquier cosa, a través de las ventanas entra la luz y no tengo la necesidad de poner ninguna luz. Cuando se va el sol, esta es la luz que tengo por toda la casa. Esta lámpara lo que hace es meter ese rojo y esa infrarroja dentro de la habitación donde tengas encendida la lámpara y hace que sea más similar a la luz que hay fuera de tu casa", decía el futbolista.

A todo esto ha contestado Gabriel Rufián: “En las últimas 24h un futbolista de la selección ha insinuado que nos fumigan con aviones secretos y otro ha dicho que cualquier protesta es válida contra el genocidio en Gaza. Para mucha gente y y para mucha prensa el primero es un simpático valiente que se enfrenta al sistema y el segundo es un provocador que mezcla política y deporte. Vivimos un momento realmente jodido”