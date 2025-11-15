Georgia - España, hoy: horario y dónde ver online y canal TV, Clasificación Mundial 2026

La Selección Española afronta este sábado su penúltima cita en la fase de clasificación para el Mundial 2026 con la tranquilidad que da el trabajo bien hecho. El combinado de Luis de la Fuente lidera el Grupo E con pleno de victorias y una diferencia de goles que lo coloca en una posición inmejorable para sellar el pase directo al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

España ha ganado sus cuatro partidos disputados hasta el momento, sumando 12 puntos, y ha mostrado una superioridad evidente sobre el resto de selecciones del grupo. Sin embargo, la matemática aún no permite celebrar: Turquía, segunda con 9 puntos, mantiene opciones remotas de arrebatarle el liderato. Para evitar complicaciones, España necesita mejorar el resultado que logre el combinado otomano en esta jornada.

El encuentro ante Georgia, que se jugará en Tiflis, no será un mero trámite. El conjunto dirigido por Willy Sagnol está prácticamente eliminado, pero cuenta con jugadores de talento como Khvicha Kvaratskhelia, estrella del PSG, y el guardameta Giorgi Mamardashvili, portero del Valencia que complicó la vida a los futbolistas españoles en el encuentro del pasado mes de octubre llegando incluso a parar un penalti a Ferran Torres

España ya se enfrentó a los georgianos el pasado mes de octubre donde se impuso por 2-0 en el Estadio Martínez Valero, pero nadie en el vestuario español espera un escenario similar fuera de casa. En Tiflis, la selección local se crece con el apoyo de su afición y ha complicado la vida a más de una potencia europea. La última vez que la Selección Española piso suelo georgiano fue en 2023, cuando logró un contundente 1-7 a favor.

España, sin Lamine Yamal

Una de las principales novedades en la convocatoria de De la Fuente es la ausencia de Lamine Yamal, quien regresó a Barcelona por la pubalgia que arrastra desde hace semanas. El joven talento del FC Barcelona ha sido una de las sensaciones del año, pero tanto la federación como el club han protagonizado un nuevo desencuentro por su tratamiento médico. Sin el extremo azulgrana, el técnico riojano deberá reconfigurar su ataque.

Horario y dónde ver online y canal TV el Georgia - España

El partido entre Georgia y España, correspondiente a la jornada 5 de la fase de clasificación europea para el Mundial 2026, se disputa hoy domingo 15 de noviembre a las 20:45 horas (hora peninsular española) en el Estadio Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis.

El encuentro podrá seguirse en directo por La 1 de TVE y en streaming a través de RTVE Play. Además, podrás seguir el minuto a minuto y la cobertura completa del partido en LARAZON.es.