El hacker Chema Alonso se desvincula de LaLiga por no poder compatibilizar su nuevo puesto en una gran tecnológica

Chema Alonso, uno de los hackers más famosos de España, no formará parte del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de LaLiga de Javier Tebas. El mediático especialista en ciberseguridad, que formó parte del comité ejecutivo de la Telefónica de José María Álvarez-Pallete como responsable de Cliente Digital, no podrá compatibilizar su nuevo puesto como vicepresidente y máximo responsable de desarrollo internacional de Cloudflare.

¿La razón? Cloudflare y LaLiga llevan meses enfrentadas en una polémica. Fruto de los intentos de Javier Tebas de acabar con las retransmisiones ilícitas (piratas) de los encuentros, LaLiga mantiene un acuerdo con las operadoras de internet que les permite tumbar dominios web en los que se puedan estar haciendo esas emisiones. Este acuerdo, que cuenta con el beneplácito de un juzgado de Barcelona, trae de cabeza a Cloudflare y a otras tecnológicas que ofrecen servicios de redes de entregas de contenido (CDN).

Los CDN como los que ofrece Cloudflare permite a los titulares de dominios disfrutar de un mayor grado de anonimato, porque sus páginas web se enmascaran en varias IP que pueden ser utilizadas por otros sitios. Por esa razón, la campaña de LaLiga y de las operadoras de internet contra la piratería en el fútbol ha provocado cortes en numerosas páginas web en los últimos meses, en especial en los días de partido, y la competición deportiva ha acusado a esta empresa tecnológica de encubrir a criminales.

Fruto de ello, Cloudflare ha llevado a LaLiga a los tribunales, con desigual éxito. El juzgado de Barcelona que ampara el procedimiento técnico que siguen LaLiga y las operadoras desestimó los escritos que elevó la compañía, que el pasado mes de junio llevó el caso al Tribunal Constitucional. Este todavía tiene que pronunciarse.

Este enfrentamiento dejaba a Chema Alonso en una situación complicada: miembro del Comité Técnico de Arbitraje y vicepresidente internacional de una multinacional que considera que LaLiga está menoscabando la libertad de expresión en internet. Alonso ha dejado su rol en el fútbol español, según han avanzado este jueves medios como COPE o El País, y lo ha hecho alegando motivos personales, si bien las circunstancias ya eran extraordinarias de por sí.