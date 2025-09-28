Harry Kane alcanza el gol 100 y pulveriza un récord de Haaland y Cristiano Ronaldo

Harry Kane alcanzó un hito extraordinario al convertirse en el jugador más rápido en la historia de las cinco grandes ligas europeas del siglo XXI en llegar a los 100 goles con un solo club. El delantero inglés lo logró con el Bayern de Múnich en apenas 104 partidos oficiales, superando a leyendas como Cristiano Ronaldo y Erling Haaland, quienes consiguieron esta misma cifra en 105 encuentros cada uno. Esta marca no solo refleja la excelencia y constancia goleadora de Kane, sino que también lo consolida como uno de los máximos referentes del fútbol actual en su posición.

El histórico gol fue anotado en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Bundesliga el pasado viernes 26 de septiembre, cuando su equipo goleó 4-0 al Werder Bremen en el Allianz Arena. Kane fue el protagonista absoluto, anotando un doblete que incluyó un penalti conseguido tras una falta a los 44 minutos y un segundo tanto al 65, tras una excelente conexión con Luis Díaz.

Cristiano Ronaldo había establecido el récord anterior en el Real Madrid al marcar 100 goles en 105 partidos en 2011, mientras que Erling Haaland igualó esa cifra con el Manchester City en la temporada pasada también en 105 encuentros. Ambos delanteros son conocidos por su efectividad y capacidad goleadora, pero Kane superó esta marca en un partido menos, haciéndose con uno de los récords más difíciles del fútbol europeo moderno.

Kane sigue brillando

La temporada actual de Harry Kane ha sido extraordinaria: con 15 goles y 3 asistencias en apenas 8 partidos oficiales, sigue demostrando su gran estado de forma y consolidando su liderazgo ofensivo en el Bayern. También destaca su precisión en penales, habiendo convertido 18 tiros desde los once metros desde que llegó al club. Además, Kane es el máximo goleador histórico de la selección inglesa. Su rapidez para alcanzar los 100 goles con el Bayern lo coloca entre los 20 jugadores más letales en la historia del club. Sin embargo, todavía le queda distancia por recorrer para igualar marcas legendarias como las de Gerd Müller (570 goles en 613 partidos) y Robert Lewandowski (344 goles en 375 partidos).

Germany Soccer Bundesliga ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Pese a eso, Kane mantiene su compromiso con el Bayern de Múnich, equilibrando su ambición personal con el proyecto colectivo del club. Actualmente tiene contrato vigente hasta 2027 y ha declarado que se siente plenamente identificado con el equipo y la ciudad, asegurando que está motivado para continuar batiendo récords y ganando títulos. El club ha reconocido públicamente sus logros, posicionándolo como una figura clave y referente tanto para la plantilla como para la afición.