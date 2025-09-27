Harry Kane desvela dónde jugará la próxima temporada

Mucho se está hablando sobre el posible regreso de Harry Kane la próxima temporada a la Premier League pese a que tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2027. En primer lugar porque Thomas Frank, entrenador del Tottenham, dejaba días atrás la puerta abierta a su regreso; y en segundo, porque una cláusula que el delantero de 32 años podría activar en enero le permitiría dejar el club por tan sólo 65 millones de euros en verano.

Tanto se ha hablado al respecto que el propio Harry Kane ha considerado oportuno tomar la palabra para desvelar dónde jugará la próxima temporada. “No, no estoy pensando en un retorno a la Premier League, al menos por el momento es una idea que no ha pasado por mi cabeza. Tengo dos años de contrato y estoy feliz aquí, el Bayern es el mejor lugar para ganar títulos”, indicó.

“Hay muchos aficionados del Tottenham, incluido yo, a quienes les encantaría tener a Kane de vuelta aquí. Es bienvenido. Si quiere venir con nosotros, es más que bienvenido”, fueron las declaraciones de Thomas Frank, que avivaron los rumores.

No obstante, el entrenador del Tottenham añadió: “Es un jugador de primer nivel. Personalmente, no creo que lo haga ahora. Siendo sincero, probablemente se quedará en el Bayern y seguirá rindiendo bien”.

Aún así, a favor de su regreso a la Premier League juega que Harry Kane se encuentra a tan sólo 47 goles de Alan Shearer, que es el máximo goleador en la historia del campeonato con 260. En su primera campaña en el Bayern de Múnich anotó 44 tantos y en la segunda 41.