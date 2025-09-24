La ridícula cláusula de Harry Kane y el equipo que quiere ficharle

Aunque Harry Kane tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2027, podría abandonar el equipo alemán por una ridícula cantidad el próximo verano. Esto es algo que estaría dispuesto a aprovechar el Tottenham para acoger al delantero de 32 años nuevamente en sus filas tal y como ha reconocido su entrenador, Thomas Frank.

“Hay muchos aficionados del Tottenham, incluido yo, a quienes les encantaría tener a Kane de vuelta aquí. Es bienvenido. Si quiere venir con nosotros, es más que bienvenido”, declaró.

No obstante, el entrenador del Tottenham cree que Harry Kane continuará en el Bayern de Múnich. “Es un jugador de primer nivel. Personalmente, no creo que lo haga ahora. Siendo sincero, probablemente se quedará en el Bayern y seguirá rindiendo bien”, comentó al respecto.

Si Harry Kane está siendo relacionado con el Tottenham es porque una cláusula en su contrato le permite abandonar el Bayern de Múnich el próximo verano a cambio de de 65 millones de euros. Dicha cláusula debería activarse, como tarde, durante el próximo mes de enero, por lo que en los próximos meses quedará definido el futuro del delantero.

El argumento a favor del regreso de Harry Kane al Tottenham

A favor de su regreso a la Premier League juega que Harry Kane se encuentra a tan sólo 47 goles de Alan Shearer, que es el máximo goleador en la historia del campeonato con 260.

A su vez, si es ridículo el que Harry Kane pueda regresar al Tottenham a cambio de 65 millones de euros es porque en su primera campaña en el Bayern de Múnich anotó 44 tantos y en la segunda 41. Por su parte, en el presente curso suma 9 goles en tan solo 6 encuentros.