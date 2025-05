El hiriente tuit de Piqué que enciende al Espanyol: "¿El otro lado de la Diagonal...?"

El FC Barcelona se proclamó anoche campeón de LaLiga EA Sports 2024-2025 después de imponerse este jueves por 0-2 al RCD Espanyol en el RCDE Stadium y conquistar así su vigesimoctavo título liguero a falta de dos jornadas. Un excepcional gol del joven extremo Lamine Yamal en la segunda mitad y otro de Fermín López en el añadido han bastado para que los de Hansi Flick hayan recuperado el trono del campeonato de la regularidad al mantener sus siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid con sólo seis por disputarse.

Tras el encuentro, el técnico del Espanyol, Manolo González, aplaudió la actitud de Hansi Flick al instar a sus futbolistas a celebrar el título de LaLiga en el vestuario.

"Imagina que hubiera pasado en el campo del Madrid o a la inversa o ganar LaLiga en el estadio del eterno rival. No tiene sentido celebrar LaLiga en el campo y provocar a la gente cuando lo puedes celebrar tranquilo", afirmó.

Las críticas a Lamine Yamal

Si embargo, el blanquiazul no se mordió la lengua al valorar a expulsión de Cabrera en el 80 por impactar contra Lamine Yamal: "Nos estamos cargando el fútbol. No tiene fuerza para lesionar ni hacerle daño. No es una entrada en la cara o una entrada para lesionar. Una tarjeta amarilla es suficiente" dijo en declaraciones a Movistar.

En rueda de prensa, González profundizó en esta cuestión. "Es un golpe que para caer al suelo así, lo has de hacer bien. Ya sabemos que al otro lado de la Diagonal (en referencia al Barcelona) el tema del teatro lo llevan bastante bien. No es de ahora, es de hace años. Soplas y caen rápido", ha añadido.

Además, el responsable del banquillo local ha desvelado que ha trasladado a Lamine Yamal "que se ha tirado, nada más", en ese lance del juego. "Que dejara de tirarse y de provocar", sentenció.

El incendiario tuit de Piqué

Una rajada que no ha gustado nada al ex capitán del Barça, Gerard Piqué, que respondía con un incendiario tuit.

"¿El otro lado de la Diagonal? Perdona, pero hace años que os fuisteis de la ciudad. Barcelona es blaugrana. Un fuerte abrazo" escribió en un mensaje que se ha vuelto viral.

El ex futbolista culé quiso hurgar en la herida del españolismo recordando el traslado del club periquito a Cornellà donde se ubica su nuevo estadio.