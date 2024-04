Horario y dónde ver el Real Sociedad - Real Madrid de LaLiga

Carlo Ancelotti sólo ha perdido dos partidos esta temporada, va a ganar LaLiga con el Real Madrid y, como ha sucedido siempre que ha estado en el banquillo blanco, va a disputar las semifinales de la Champions. Pero es entrenador del Real Madrid y eso implica que no se le puede elogiar sin escribir después un pero. Este año, el pero más habitual es Arda Güler, la futura estrella turca, que apenas ha podido jugar esta temporada. Ha jugador 98 minutos durante todo el curso, sólo veinte más que, por ejemplo, Militao. Contra la Real Sociedad podría tener minutos.

Llegó como futbolista de futuro, que iba a aprender este curso, pero se ha quedado corto. No ha entrado en las rotaciones porque Ancelotti, durante toda su carrera, ha sido muy respetuoso con las jerarquías de los vestuarios y algo muy gordo tiene que suceder para que se las salte. Güler no ha hecho nada para que Ancelotti se salte su regla no escrita: «Está bien, hace tiempo que está disponible pero no ha tenido la oportunidad porque hemos tenido partidos muy exigentes», explicaba ayer el entrenador italiano cuando le preguntaron por el futbolista de 19 años. «Cambiar al equipo cuando está bien es complicado. No ha tenido los minutos que merecía, pero por su actitud, su trabajo y el compromiso son buenos y puede jugar en cualquier momento» seguía el entrenador.

Este momento es ahora. LaLiga está decidida y al Madrid le valen siete puntos para ganar y podrían ser menos. Con el Bayern esperando la próxima semana y con la paliza que llevan los futbolistas, San Sebastián es un buen lugar para dar descansos y minutos. «Tengo que pensar bien la alineación porque el desgaste ha sido importante y hay algunos jugadores que no se han recuperado al 100%», confirmaba el técnico italiano. La sesión de preparación antes del encuentro contra la Real Sociedad fue la mejor muestra de que los jugadores llegan con lo justo tras ganar al Manchester City y al Barcelona. Bellingham ha tenido un problema de estómago esta noche y Rodrygo tiene gripe. Se han quedado en casa, pero ojalá estén disponibles para el encuentro contra la Real Sociedad», explicaba el técnico. «Mendy no va a estar, pero está bien. Prefiero que se quede en casa para preparar el partido de Champions», reconocía sobre el francés, al que echó mucho de menos en el Clásico y quiere tenerlo bien para el choque de la ida en Munich.

Con esas bajas más las que por decisión técnica decida el entrenador, empieza a haber sitio, sino en el once, sí después, para sumar minutos contra la Real Sociedad. No sólo Güler, también Ceballos se ha pasado una temporada sin apenas protagonismo. También puede ser su momento estos partidos de LaLiga, cuando casi todo esta decidido. El andaluz tiene contrato con el Real Madrid, pero podría querer marcharse en verano. Con Güler la situación es distinta. Se le considera un futbolista de futuro, un diamante al que le falta aún físico y presencia, pero no se quieren desprender de él. Quizá una cesión sea su salida el año que viene.

Dónde ver el Real Madrid - Real Sociedad en directo

Para que el Real Madrid pueda disputar su encuentro de la Champions contra el Bayern del martes con más descanso, se ha adelantado el encuentro frente a la Real Sociedad de LaLiga. Así el encuentro se disputa la noche del viernes a las 21:00 horas en Movistar.