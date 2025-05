La impactante denuncia del alcalde de la Roda por lo que le hicieron a su hijo en el derbi catalán: "Se quedó en calzoncillos..."

El senador y alcalde de La Roda (Albacete), Juan Ramón Amores, desde hace años enfermo de ELA, ha denunciado en la red social X que los servicios de seguridad del Espanyol no dejaron entrar al campo a su hijo de 11 años en el derbi del miércoles, porque llevaba puesta una camiseta del Barcelona.

Amores ha publicado en un hilo de denuncia en X: "Hoy he llevado a mi hijo de 11 años a su primer partido de @LaLiga y no nos han dejado entrar. El equipo de seguridad del @RCDEspanyol no ha dejado pasar a mi hijo porque debajo de la sudadera llevaba la camiseta del @FCBarcelona y un pantalón corto".

"Querían que la tirara a la basura"

El regidor ha continuado: "Se ha puesto un chubasquero mío encima y se ha quedado en calzoncillos. Ha guardado su equipación en la mochila de mi silla de ruedas y no ha sido suficiente. Querían que la tirara a la basura y yo me he negado".

"Mi hijo llorando y yo impotente porque mi voz no me dejaba discutir", ha lamentado el regidor de La Roda en referencia a su enfermadad.

Y ha aseverado: "La mejor liga del mundo?? Mis narices!! Se habla de racismo, de homofobia, del respeto al árbitro, de lo que se vive en las gradas del deporte de formación… pero no poder ir con tu hijo al fútbol con su camiseta es LAMENTABLE".

Asimismo, Amores ha comentado en que le gustaría que este hilo de denuncia sea leído por la ministra de Educación, Pilar Alegría, y por el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP), Javier Tebas, así como por conocidos periodistas deportivos.

"No sé si mi hijo volverá a un estadio con el miedo que ha pasado hoy. Desde luego yo me siento orgulloso de que haga natación", ha manifestado Amores, que ha añadido: "Desde luego a mí hoy me cuesta explicarle porqué no ha podido entrar al fútbol y qué hemos hecho mal después de 6 horas de viaje".