Una indisposición del piloto obliga al Elche a quedarse en Barcelona

El FC Barcelona se impuso (3-1) al Elche este domingo en la jornada 11 de LaLiga EA Sports celebrada en el Estadi Olímpic Lluís Companys, castigando los errores de inicio del equipo ilicitano y con más pegada para reconducir su persecución al liderato.

Rafa Mir firmó el tanto ilicitano y estrelló dos remates en la madera. Tras el encuentro, el entrenador del Elche CF, Eder Sarabia, se mostró orgulloso de su juego. "Hemos tenido nuestras ocasiones y hemos sido valientes. Estoy contento y orgulloso porque hemos jugado un buen partido. He felicitado a mis jugadores por el esfuerzo y por el compromiso con la idea".

Si embrago, más allá de la derrota, el club ilicitano aún tuvo que hacer frente a un contratiempo. El Elche no pudo regresar a casa tras el encuentro.

Problemas con el piloto

Una inesperada indisposición del piloto del vuelo chárter que debía llevar a la expedición franjiverde de vuelta a Elche obligó al equipo a pasar la noche en la Ciudad Condal. El conjunto ilicitano, que había caído por 3-1 en Montjuic, tuvo que cambiar sus planes sobre la marcha y esperar un día más para volver a casa.

Según informó el propio club, el problema fue totalmente ajeno a ellos: “Finalmente, la expedición no regresará a Elche esta noche. Por un motivo ajeno al Club, la plantilla tendrá que hacer noche en Barcelona y regresará este lunes”, comunicó la entidad.

El Elche - según informa el diario AS, fue informado del contratiempo poco después del pitido final. El cuerpo técnico y los jugadores asumieron la situación con calma y el club gestionó rápidamente el alojamiento en un hotel cercano a Montjuïc. El vuelo ha sido reprogramado para hoy.