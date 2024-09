El inesperadísimo once que planea Ancelotti para el Real Sociedad - Real Madrid: sorpresón en el centro de campo

No va a forzar Carlo Ancelotti a ningún jugador porque sabe que es pan para hoy y hambre para mañana en el Real Madrid. Las lesiones acechan en cada esquina y los partidos nunca paran. De ahí que el entrenador italiano se tome muchas precauciones con los futbolistas. Prefiere la seguridad a las prisas, prefiere que Bellingham y Tchouameni, que esta semana se entrenaron un día con el resto de la plantilla, no jueguen contra la Real Sociedad.

«La evaluación del cansancio es importante», decía el entrenador y especificaba sobre los brasileños: «Están bajo observación los jugadores que han llegado el jueves, que son los brasileños porque no han tenido mucho tiempo para trabajar ni descansar. La observación es importante para prevenir lesiones. El año pasado hemos tenido un montón de lesiones y lo hemos aguantado muy bien. Tenemos que convivir con esto. Con este calendario es bastante normal tener lesiones», decía el técnico italiano.

Por eso en el centro del campo, sin Ceballos, que tiene para dos meses, sin Camavinga y hoy sin Tchouameni ni Bellingham hay un sitio, por lo menos. Los otros dos parecen ocupados por Modric, aunque no es seguro y sin duda, por Valverde: «El nivel de Valverde es muy alto. Progresa cada día y estoy encantado. Fede Valverde tiene todo lo que necesita un medio de alto nivel. Tiene inteligencia táctica, capacidad física… Es un jugador espectacular», consideraba el técnico.

Ese despliegue no lo tienen ni Güler ni Brahim, pero sí que poseen otras virtudes, como se ha visto estos días con sus selecciones.

Brahim, la jugada individual, regatear en el área hasta encontrar un hueco; Güler, el pase, la visión en la zona más peligrosa del campo. Por lo menos uno de los dos va a jugar: «Es la duda que tengo. Puede ser que también se cambie el sistema. En el último partido he jugado con los tres medios y no ha salido bien y ahora la duda es cambiar el sistema o adaptar a uno de estos jugadores que no están tan acostumbrados a jugar con tres medios», explicaba Ancelotti.

Pero según Ramón Álvarez de Mon, el italiano se guarda una sorpresa: "Ancelotti se plantea situar a Lucas en el centro del campo, pero no de extremo derecho. Posible novedad táctica para el partido ante la Real Sociedad", ha escrito en las redes sociales. Lucas Vázquez empezó su carrera como extremo y ahora es lateral derecho.

Brahim y Güler ya han tenido minutos esta temporada, pero da la impresión de que ninguno de los dos termina de convencer al entrenador de manera definitiva. Parece que considera que miran demasiado hacia arriba y en la posición de interior, con tres hombres en el centro del campo, hay que echar más de un ojo atrás: «Hay que defender y atacar», decía Ancelotti.

Luego se explicó más acerca de lo que les pide: «No es tan complicado. Con un 4-3-3, el interior no se utiliza tanto en la salida del balón como en posición con balón en campo contrario. Meterse bien entre líneas, posicionarse bien, recibir el balón e intentar meter pases a los delanteros», contaba y eso ambos futbolistas jóvenes lo hacen a la perfección. Luego tienen que sacrificarse más cuando se pierde la pelota: «A nivel defensivo, es un trabajo distinto a un extremo, que tiene que ser más por dentro y trabajar en defensa.

El trabajo de un interior defensivo en un sistema 4-3-3 es mucho más intenso que el trabajo de un extremo». No hay que olvidar que si en algo hace hincapié Ancelotti en este comienzo de temporada es en el equilibrio del equipo y en eso, el papel defensivo de los centrocampistas es fundamental. «Güler no puede jugar como doble pivote, pero sí como interior. Tenemos que entrenarlo porque nunca lo hemos entrenado pero tiene las características para jugar en esta posición. Es un jugador resistente que tiene calidad física pero no de doble pivote, porque no tiene esas características de defender como un pivote», decía del turco. Tampoco puede hacer ese papel Brahim, al que le gusta llegar con velocidad al área. Tampoco Lucas Vázquez, pero éste sí le da trabajo defensivo.