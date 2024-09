Joana Sanz cuenta su noche loca tras la muerte de su madre y el encarcelamiento de Alves

Joana Sanz, reconocida por su trayectoria como modelo, ha decidido dar un paso que marcará un cambio en su vida profesional. Anunció su retiro, o mejor dicho, que se apartará de lo que ha sido su carrera hasta ahora. A pesar de esta decisión, aclaró que no se alejará completamente del mundo de la moda, sino que se enfocará en nuevos proyectos dentro de la misma industria. Este anuncio, realizado hace unos días, generó gran revuelo entre sus seguidores, quienes esperaban con interés conocer qué rumbo tomaría su vida después de esta pausa en su carrera de modelaje.

En una reciente conversación en redes sociales, Joana se mostró más abierta y sincera que nunca. Abordó temas personales que habían generado especulaciones entre los medios y sus fans. Una de las preguntas más directas que recibió fue sobre su vida amorosa. Sin titubear, y con una respuesta que sorprendió a muchos, afirmó: "Estoy saliendo conmigo misma. Y nos llevamos superbién”". Con esta declaración, dejó claro que su enfoque principal en este momento es su propia persona, su crecimiento interior y su bienestar. Y que puede ya no esté con Alves

Durante esta charla, Joana Sanz también tocó un tema que, sin duda, ha sido central en su vida en los últimos meses: su salud mental. La modelo ha enfrentado una gran cantidad de críticas y ataques en redes sociales, muchos de ellos relacionados con su vínculo sentimental con el futbolista Dani Alves, Este aspecto ha sido especialmente complicado para Joana Sanz, pero en lugar de dejarse consumir por las opiniones externas, ha encontrado la fuerza para priorizar su paz interior. “Estoy en paz. Puesta para lo mío, trabajando en otras cosas fuera de los focos, queriéndome con lo bueno de las redes sociales y lo que no es bueno… se bloquea. Dejar la fiesta y hacer planes de día con personas que suman me ha ayudado mucho también”, expresó con firmeza, reafirmando su decisión de poner límites y enfocarse en lo que realmente le aporta bienestar tanto personal como profesional.

Además de hablar sobre su presente, Joana también compartió algunos de sus sueños y aspiraciones a futuro. Reveló que le gustaría dedicarse a la actuación, una faceta del mundo artístico que siempre le ha llamado la atención. Sin embargo, no dudó en admitir que aprender un guión y actuar al mismo tiempo le parece, por ahora, un desafío. "Me han dado oportunidad, pero cuando tengo que aprenderme el guion de memoria y hacer el acting a la vez parezco tontita", decía

Pero quizás uno de los momentos más impactantes de su conversación fue cuando decidió revelar un secreto que había mantenido hasta ahora. Con sinceridad y emoción, Joana habló sobre lo que hizo tras la muerte de su madre, un dolor profundo que coincidió con el encarcelamiento de Dani Alves. “Hice la mamarracha hasta el amanecer, me lo bebí todo y conocí a un montón de gente que solo me hizo retroceder”, confesó sin filtros. Para ella, fue una manera de procesar todo el sufrimiento que sentía en ese momento, un escape temporal de una realidad abrumadora. “Estuvo bueno un rato, porque de alguna forma tenía que sacar todo ese dolor que me apretaba el corazón, pero ya”,