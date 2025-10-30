Intentan secuestrar a Mostovói, futbolista del Zenit ruso, y reacciona así: “Dejó incoscientes a los secuestradores”

La Policía rusa comunicó la detención de cuatro individuos por un intento de secuestro. Las víctimas fueron el futbolista del Zenit ruso Andréi Mostovói y el jugador de hockey sobre hielo Alexander Grakun. Ambos estaban cerca de una tienda de lujo en la isla Krestovsky y caminaban por la calle cuando unos hombres se abalanzaron sobre él e intentaron introducir al futbolista en un automóvil, según se pudo ver en las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad.

La portavoz del Comité de Instrucción de Rusia (CIR), Irina Volk, explicó que el organizador de los intentos de secuestro fue un estudiante de segundo curso de la universidad local residente en la región de Leningrado, que se comunicaba con los secuestradores por Telegram. La intervención del jugador de hockey y principalmente no ir solo evitaron un problema mayor. La madre de Mostovói explicó en KP-Petersburg.

Así evitó el secuestro

Ella explicó el detalle para evitar ser secuestrado: "Lo que lo salvó fue su capacidad para analizar la situación en una fracción de segundo". De haber tardado más cualquier reacción hubiera quedado en nada. Las imágenes muestran como varios individuos de negro se bajan de un coche para intentar que entre en el coche y se produce un forcejeo. Durante unos segundos permanecen agarrados, pero acaba por salir corriendo.

"Logró reducir a los secuestradores física y mentalmente, dejándolos inconscientes. Estos terminaron huyendo en estado de shock", afirmó la madre. El vídeo, aunque algo tapado, muestra como escapa y los secuestradores rápido huyen hacia su coche, pero no se aprecia a nadie totalmente inconsciente. Un quinto secuestrador fue detenido posteriormente. No fue el único caso ya que los detenidos son sospechosos tanto de ese incidente como del secuestro consumado de un empresario, siendo capturados por la Policía cuando intentaban hacerse con el dinero del rescate.

Del susto al césped

El incidente no impidió al futbolista seguir con su vida normal y vestirse de corto en el siguiente partido de su equipo. Fue titular en el primer partido tras incidente y tuvo una actuación reseñable. Marcó el primer gol del partido y su equipo venció por 2-1 al Dinamo de Moscú. También ha sido internacional en 20 ocasiones con la selección rusa, pero no puede disputar partidos internacionales por la sanción a su país.

Futbolísticamente, Mostovói tiene un valor de mercado de cuatro millones de euros, pero nunca ha salido de su país a los 27 años y milita en el Zenit desde 2020. Esta temporada suma cinco goles y dos asistencias en 13 partidos. Su equipo es cuarto a tres puntos del liderato. Un gran susto con un final feliz que ya le permite volver a disfrutar de su verdadera pasión.