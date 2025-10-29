Medvedev gana a Munar en París y su conversación en la red, en la que le pide hasta perdón, lo dice todo: “Una vez al año...”

Jaume Munar está a punto de acabar la mejor temporada de su vida, instalado en el “top 40” después de un año en el que ha sido muy regular y ha desplegado un buen tenis. Pero en su primer partido en el Masters 1.000 de París se vio superado con claridad por Daniil Medvedev, en un partido en el que no pudo generarse ni una pelota de rotura en la hora y 10 minutos que duró.

El tenista ruso, genio y figura, lo resumió todo en la conversación que tuvieron en la red, en la que incluso le pide perdón.

“Una vez al año me pasa, lo siento”, le dijo Medvedev, en referencia a que tuvo un día espectacular. El conflictivo tenista está en una fase de recuperación después de tocar fondo en el US Open, donde montó un espectáculo lamentable durante la primera ronda, en la que fue superado por Bonzi. Hasta su entrenador los últimos ocho años, Gilles Cervara, al lado del que conquistó el US Open en 2021, o con el que llegó a ser número uno del mundo, puso fin a su relación.

Ha empezado una nueva etapa con Thomas Johansson. También ha tenido algún encontronazo, como en Pekín, cuando le pitaron un warning incomprensible por falta de competitividad cuando claramente estaba con calambres. “Estoy intentando ser bueno”, dijo en aquel momento, dentro de su discusión acalorada con el juez de silla. Pero en general su nivel ha subido, e incluso conquistó el título en Almaty, el primero que lograba desde Roma 2023.

La derrota de Munar, unida a la de Carlos Alcaraz, deja el Masters 1.000 de París con sólo un español en el cuadro, Alejandro Davidovich, que mañana jueves 30 de octubre juega los cuartos de final contra Cazaux. Sus otros dos rivales también han sido franceses: Ugo Humbert, que no pudo jugar por lesión, y Royer, al que venció por 4-6, 6-1 y 6-4.