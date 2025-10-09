Jesús Rodríguez se salta dos generaciones

«Es un jugador que nos encanta y voy a contar un secreto: a Luis [De la Fuente] también le encanta, le hemos animado para que lo convoque, pero tiene muchos futbolistas», decía Santi Denia el pasado mes de mayo para explicar la convocatoria de Jesús Rodríguez, un extremo que debutó la temporada pasada en Primera y que este verano ha dejado ya 22 millones en las cuentas del Betis con su traspaso al Como. «No sé por qué le gusto tanto a De la Fuente. Lo que sé es que cada vez que vengo aquí lo dejo todo, porque para mí es un orgullo representar a la selección absoluta de mi país. Imagino que le gusto porque vengo haciendo las cosas bien y por mis cualidades, pero siempre intento devolverle la confianza en el campo», asegura el jugador.

No tuvo que trabajar mucho Santi para convencer al seleccionador de la absoluta. En la siguiente convocatoria, la de septiembre, Jesús ya estaba con los mayores, aunque su lugar natural está dos categorías por detrás. Jesús, que cumple 20 años el próximo 21 de noviembre, tiene edad para estar jugando el Mundial sub’20. Sin embargo, lo ve por televisión, mientras disfruta de la segunda llamada de la selección.

«Estoy muy contento porque estén ya en cuartos. Es un grupo increíble. Estuve con ellos cuando ganamos el europeo sub’19 y con otros compañeros que he tenido en el Betis, como Pablo García, y otros de la selección que la están rompiendo y les deseo mucha suerte», dice Jesús.

El extremo del Como es el más joven de la selección. En la pasada convocatoria contaba con la ayuda de Álvaro Morata, capitán de la selección y compañero de equipo, que le hizo más fácil la vida en los primeros días. «Tanto en la primera como en esta segunda convocatoria los compañeros y el grupo me han acogido de manera excepcional. En la primera convocatoria tuve a Álvaro, que me ayudó mucho a la acogida. Ahora no está, pero me ha dicho que va a seguir trabajado y el míster ya ha dicho que sigue contando con él y él trabajará para esa nueva oportunidad», explica Jesús. «Me costó unos días creerme lo que había sucedido, porque no es fácil debutar con la selección absoluta de tu país. Ya lo llevo con más calma, con la máxima tranquilidad posible y concentrado en el equipo para seguir trabajando. Soy un chico tímido, que de primeras le cuesta. En la primera convocatoria, Morata me ayudó a integrarme en el grupo y la verdad que son un grupo increíble», dice.

Tampoco está en la convocatoria el jugador que más ha sorprendido a Jesús en la selección. «Lamine es el jugador que más me ha sorprendido. Lo ves por la tele y hace cosas increíbles, pero lo ves en los entrenamientos y hace cosas todavía más increíbles. Va muy sobrado. Para mí es el mejor jugador del mundo y tiene un futuro increíble por delante. Siempre me intento fijar lo máximo posible en él para intentar aprender», asegura. Sin Lamine convocado, sin embargo, sus oportunidades de jugar se multiplican.

También le ha sorprendido su entrenador en el Como, Cesc Fábregas. «Me sorprendió mucho porque es un entrenador increíble, es muy cercano, que ayuda mucho a los jóvenes y el consejo es que me hiciera notar, que hiciera lo que hago los fines de semana con descaro, porque por eso me han llamado», explica. Por eso le gusta a Luis de la Fuente.