España, sin siete de los titulares en la final de la última Eurocopa

España puede cerrar la próxima semana su presencia en el próximo Mundial, el de 2026 que se celebrará entre Estados Unidos, Canadá y México. Pero tendrá que buscar la clasificación sin varios de sus jugadores de referencia.

En la lista original que dio el viernes el seleccionador ya no estaba Álvaro Morata, el capitán. «Es totalmente una decisión técnica. Álvaro Morata ha sido muy importante para nosotros, lo es y lo será. Que no esté en esta convocatoria es porque dentro de los escenarios que hemos creado ante los dos rivales que tenemos, hay otros jugadores que nos aportan algo diferente que vamos a necesitar. Es importante y lo será en el futuro», dijo el seleccionador, que no quiso cerrar las puertas al hombre que levantó la Eurocopa hace algo menos de año y medio.

En total son siete los jugadores que entraron de inicio en aquella final contra Inglaterra los que no jugarán contra Georgia el sábado y contra Bulgaria el martes próximo. Laporte, que ha regresado al Athletic, tampoco estuvo ya en la lista para la fase final de la Liga de Naciones el pasado mes de junio. Morata y él son los únicos que se pierden esta convocatoria por decisión del seleccionador de entre los titulares en la final de la Eurocopa.

Carvajal, que volvió a vestir la camiseta de la Roja en la pasada convocatoria, se quedó fuera de la lista por una lesión muscular que le tendrá fuera de los campos durante un mes. «Tenemos muchísimas lesiones dentro del grupo de la Eurocopa y hay jugadores que tienen oportunidad por lesiones de compañeros. Esto es fútbol y pueden demostrar su potencial. Tenemos una base muy sólida», explica el seleccionador, que tampoco pudo convocar a Nico Williams, que se lesionó en el adductor en el último partido de la selección, contra Turquía.

Fabián ya tuvo que ser desconvocado en septiembre por molestias musculares y ahora tampoco ha podido llamarlo De la Fuente por lesión.

Después de anunciar la lista de convocados, el seleccionador ha tenido que sustituir a otros tres futbolistas titulares en la final de la Eurocopa. Lamine Yamal apenas duró una hora en la lista. «Quien ha jugado al fútbol sabe que jugar con molestias es normal. No había ninguna molestia y al terminar el partido tuvo otro tipo de molestias. Yo en 18 años de futbolista no he jugado nunca sin molestias. No pasó nada, no tenía molestias y se ha explicado. Después del partido las tuvo pero sin más», explicó el seleccionador en la conferencia de prensa posterior al anuncio de la lista el pasado viernes. En su lugar entró Borja Iglesias, que no era convocado desde la primera lista de Luis de la Fuente y que renunció temporalmente a la selección después del escándalo Rubiales en el Mundial femenino.

El último en «caer» de la convocatoria ha sido Rodri. El Balón de Oro en 2024, como Carvajal, regresó a la selección en los partidos de septiembre contra Bulgaria y Turquía. Ya fue sustituido en el último partido de su equipo, el Manchester City, por unas molestias musculares, y los informes médicos remitidos por el club a la Federación fueron suficientes para que no tuviera que acudir a la concentración que comenzó el lunes en Las Rozas.

Aun sin todos ellos, el martes España puede estar en el Mundial del próximo verano.

Sin capitanes

Unai Simón es el cuarto capitán de la selección de Luis de la Fuente, pero en esta convocatoria tendrá que ejercer como si fuera el primero. Ya lo fue en el campo en los dos encuentros de septiembre, pero en esa convocatoria estaban todos los «titulares». Morata, el primer capitán, estaba en el banquillo y acabó Iuciendo el brazalete en los últimos minutos contra Turquía. Rodri había hecho lo mismo en el partido anterior contra Bulgaria. Y Carvajal, el tercero en antigüedad igualado con Unai, no llevó el brazalete, pero sí participó unos minutos en la victoria contra los búlgaros.