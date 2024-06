Kacper Urbanski, el niño precoz ante la oportunidad de "divertirse" como Messi, Zidane o Iniesta hoy ante Francia

La sorpresa en la lista de Polonia para la Eurocopa fue Kacper Urbanski... O no tanto. El joven de 19 años lleva tiempo estando en boca de todos en su país después de superar algunos récords de precocidad. En la liga local debutó con el Lechia con 15 años y 105 días, el más joven en hacerlo desde Janusz Sroka: 15 años y 57 días... En 1969. Pero es que con 16 años y 247 días se convirtió en el polaco más joven en estrenarse en la Serie A, al jugar el último partido de la temporada 2021-2022 con el Bolonia contra el Génova. Había fichado en 2021 por el Bolonia para el filial después de tener ofertas de algunos de los mejores equipos del continente. Y la liga Primavera metió goles como este de chilena:

Siendo aún más niño, el Everton lo quiso reclutar, pero al tener sólo 12 años no pudo hacerlo porque se lo impedía la ley. Que el entrenador del Bolonia fuera el mítico Sinisa Mihajlovic fue uno de los motivos de la decisión. "He mirado vídeos y quiere jugar con el balón, atacar, no jugar con balones largos. Para mí, que soy un centrocampista, un ‘‘8’’, al que le gusta tener el balón, era y es muy importante", confesó en una entrevista en "SportoweFakty".

Aprendió italiano

Su decisión fue muy meditada y cuando llegó al club ya hablaba un italiano decente que llevaba meses estudiando, lo que sorprendió a todos. Urbanski admitió que pasó mucho tiempo mirando en Youtube los espectaculares tiros libres del gran defensa serbio. Mihajlovic dejó de ser técnico del Bolonia en septiembre de 2022, tras un mal arranque de liga. En diciembre de ese año, falleció a causa de una leucemia.

¿Dónde está Urbanski?

El verano siguiente, en 2023, cumplía el contrato de Urbanski. Thiago Motta era el nuevo técnico y preguntó: "¿Dónde está Urbanski?". "Le respondí que estaba buscando un nuevo club. Motta fue inmediatamente a la dirección y ordenó que continuara", desveló el guardameta Lukasz Skorupski, compañero en el Bolonia y que también está en la Eurocopa. En esos momentos de incertidumbre estuvo viviendo un par de meses en la casa del guardameta. La última temporada, en la que ya dio un cambio físico y se puso más fuerte, disputó 25 partidos con el primer equipo, mostrando su habilidad y su descaro.

Vídeos de Messi, Zidane...

"Tengo el ritual antes de los partidos de ver las mejores acciones de los jugadores que más admiro. Messi, Zidane, Iniesta, Xavi, Ronaldinho, Ronaldo, el brasileño... Intento imitar algunos de sus trucos en los entrenamientos. No siempre funciona, pero los entrenadores y compañeros se lo toman con una sonrisa cuando me ven intentar esos movimientos contra jugadores experimentados. A mí también me hace sonreír porque el fútbol debe ser, ante todo, divertido; y relajarte, no estresarte", confesó el jugador en la misma entrevista citada.

La lesión de Milik fue un pequeño empujón para la presencia de Urbanski en la Euro, pero después se lo ganó en los amistosos de junio contra Ucrania y Turquía. Ya en la gran competición ha tenido minutos en los dos duelos (55 ante Países Bajos y tres ante Austria). Su gran escaparate podría ser hoy contra Francia, donde Polonia, ya eliminada, no se juega nada.