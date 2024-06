Calafiore, sin rencor hacia Mourinho y con Italia después de destrozarse la rodilla

El momento más viral de Riccardo Calafiori la pasada temporada fue cuando, en medio de la entrevista posterior al 3-3 del Bolonia contra la Juve, apareció su novia y le besó y se quedó abrazada a él. Como era una entrevistadora, en "X" se consideró que lo que hizo la pareja fue un marcaje más férreo todavía que los que hace él en el campo. Cosas de la vida moderna, marcada por las redes sociales.

El defensa había anotado dos goles ese día y su equipo estaba celebrando la clasificación para la Champions 60 años después. Una temporada personal y global que le ha llevado a la Eurocopa cuando nunca había sido internacional absoluto. Calafiori debutó el pasado 4 de junio en el amistoso de preparación contra Turquía: 5 minutos. Fue titular contra Bosnia y ya se ha quedado con uno de los puestos de central en la gran competición: tuvo una actuación muy destacada contra Albania y sufrió contra España, que además ganó gracias a un autogol suyo.

El defensa se ha convertido en una especie de símbolo de esta nueva "Azzurra", empezando por su aspecto, por ese pelo largo que recuerda a los Nesta, Cannavaro o Maldini. Su presencia en la Eurocopa supone un triunfo más en una carrera que pronto tuvo un primer obstáculo importante: cuando tenía 16 años, en octubre de 2018, y acababa de firmar el primer contrato profesional con la Roma, el equipo de su vida, se destrozó la rodilla en un partido de la Youth League contra el Viktoria Plzen, tras sufrir una entrada de Svoboda.

Se rompió todos los ligamentos, junto con el menisco y la cápsula articular. Fue a operarse a Estados Unidos, se puso en manos del doctor Freddie Fu, el médico, ya fallecido, que rescató la carrera de Ibrahimovic en 2017. Necesitó casi un año para recuperarse y durante ese tiempo tuvo contacto con el que había sido uno de sus ídolos, Totti, que ya se había retirado, pero era directivo: "Una vez se burló de mí porque después de pasar diez días en el hospital por la lesión, había perdido muchísimos kilos, incluso en las piernas. Me dijo que parecía un cangrejo. Me hizo reír", recordó en "Corriere della Sera". Durante ese tiempo otro de sus referentes, De Rossi, fue uno de sus grandes apoyos y por eso cuando el centrocampista se marchó de la Roma, Calafiori escribió: "Gracias por haber sido un ídolo, un capitán, un gran amigo".

Su relación con Mourinho

En agosto de 2020 debutó por fin en la Serie A, tras haber jugada esa campaña, la de su reaparición, en el filial. Ya pasó a formar parte del primer equipo, pero no tuvo demasiadas oportunidades ni con Fonseca ni con Mourinho, que incluso hizo alguna declaración menospreciándolo, aunque no le guarda rencor. "Me hizo mejorar mentalmente. Te dice las cosas a la cara, le gustes o no. Él no me puso la cruz. Usa la zanahoria y el palo, a veces te hace morder para ver la reacción y cuando lo haces viene a abrazarte", ha confesado. En el Genoa, donde fue cedido, tampoco se asentó, pero sí en el Basilea, que le sirvió para que el Bolonia se fijara en él. Motta, su entrenador allí (recientemente fichado por la Juve) le ha transformado: le sacó de la posición de lateral izquierdo y le hizo central, dada su capacidad para sacar la pelota jugada limpia.