Lamine Yamal aclara su situación sentimental con un contundente mensaje

La situación sentimental de Lamine Yamal ha acaparado los focos en los últimos días tras correr el rumor en redes sociales de un supuesta relación con la influencer gallega Fati Vázquez. Las especulaciones surgieron a raíz de las fotografías publicadas por ambos durante sus vacaciones. Tanto Fati como Yamal publicaron imágenes desde las mismas localizaciones: el mismo helicóptero, el interior de un avión privado con detalles idénticos, un hotel con piscina y una terraza con vistas al atardecer en Italia.

Y aunque no posaron juntos, los rumores crecieron como la espuma. Sin embargo, el futbolista desmintió cualquier relación o al menos eso aseguró Javi de Hoyos, todo un referente digital en el mundillo del corazón. Pero la cosa no quedó ahí y, poco después, la creadora de contenido para adultos, Claudia Bavel, aseguró en Telecinco haber mantenido conversaciones con el delantero e incluso haber recibido propuestas para verse en persona. El futbolista, sin embargo, ha desmentido rotundamente esa versión y ha acusado a la modelo de intentar tenderle una trampa mediática.

Claudia Bavel, conocida por sus anteriores revelaciones sobre figuras como Iker Casillas y Joaquín Sánchez, ha vuelto a acaparar titulares tras compartir su presunta interacción con Yamal. En unas declaraciones a TardeAR, la joven afirmó que fue el propio jugador quien se puso en contacto con ella el 8 de septiembre de 2024, a través de un amigo en común. Y asegura tener pruebas contundentes: “Yo tengo mil mensajes de él diciéndome que me vaya donde él vive, ofreciéndome ir a fiestas privadas que él organiza... Tengo un montón de audios de él diciéndome que me autoriza a estar con él aunque sea menor, ósea que no me vacile”.

Yamal pone fin a los rumores

Ante tanto ruido en torno a sus posibles romances, el futbolista ha decidido zanjar de una vez por todas las especulaciones sobre situación sentimental. Lamine Yamal publicó ayer un carrusel de imágenes en su Instagram, donde se le puede ver disfrutando de sus vacaciones en Brasil. El jugador del Barcelona viajó el lunes pasado al país sudamericano y, desde entonces, ha querido conocer a fondo la cultura carioca.

Yamal tomó clases de surf con Gabriel Medina, el tricampeón mundial de surf, y fue recibido por el ídolo brasileño Neymar en su mansión en Mangaratiba, donde jugaron al futvóley y al fútbol tenis. También hizo un tour por la montaña del Corcovado, donde está el Cristo Redentor e incluso visitó una favela, la de Rocinha, donde jugó al fútbol con un grupo de niños.

Sin embargo, lo que ha desatado la locura entre sus seguidores ha sido el mensaje que acompaña las fotografías: "Soltero y Feliz".

Una contundente declaración con la que el jugador culé quiere poner punto y final a los rumores.