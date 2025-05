Lamine Yamal se convierte en imagen de la selección catalana pero la plantará por España

El FC Barcelona y la Federación Catalana de Fútbol han anunciado que el Estadi Johan Cruyff será la sede de los partidos de las Selecciones Catalanas Absolutas en el marco del también 125 aniversario de la FCF. La primera cita en el Estadi Johan Cruyff será el partido internacional masculino entre Catalunya y Costa Rica, el próximo miércoles 28 de mayo, y cuatro días más tarde, el 1 de junio, el estadio azulgrana acogerá el partido internacional femenino entre Catalunya y Chile.

Éstos serán los dos primeros partidos que las Selecciones Absolutas Catalanas jueguen en el Estadi Johan Cruyff, nombre que guarda una especial relación con la Federación Catalana de Fútbol. La leyenda neerlandesa vistió la camiseta de la selección en dos ocasiones (1973 y 1976) y fue seleccionador entre 2009 y 2013. Cruyff dirigió al equipo catalán en 4 ocasiones, incluyendo la histórica victoria contra la selección argentina dirigida por Diego Armando Maradona por 4-2 en el Spotify Camp Nou en 2009.

"Un modelo de lujo para nuestro país"

Para celebrar esta histórica efeméride, la Federación Catalana de Fútbol ha presentado una nueva equipación conmemorativa de edición limitada, con una manga con los colores de la bandera y la Cruz de Sant Jordi en el pecho. La entidad ha anunciado que la nueva camiseta se estrenaría en los partidos que la selección masculina jugará contra Costa Rica y la femenina contra Chile. Y lo ha ha hecho con Lamine Yamal como gran protagonista.

Lamine Yamal todavía no ha debutado con la selección catalana absoluta, pero ha sido un habitual en las convocatorias de las selecciones de fútbol base. Ahora, la selección ha querido convertir a la perla blaugrana en del gran reclamo del combinado de Gerard López .

En la presentación, también ha participado Bojan Krkic , segundo máximo goleador histórico de la selección con siete goles en ocho partidos .Ambos han posado para una sesión fotográfica junto a la camiseta del 125 aniversario de la Federació, presentada durante la gala de celebración de la efeméride.

Yamal se irá con España

Modelo de lujo para la selección de nuestro país, afirman. Sin embargo, la realidad es que el de Rocafonda plantará a los catalanes para competir con España. Yamine Lamal acudirá a su compromiso con la selección española, que juega la Final Four de la UEFA Nations League a principios de junio.

Esto no ha sentado muy bien a ciertos sectores radicales que no han dudado en expresar su frustración en redes sociales. "Lamine Yamal debería estar convocado con la selección absoluta catalana contra Costa Rica. Capitán desde los 11 años, y habiendo promocionado la camiseta de los 125 años... pero existen INTERESES ESPAÑOLES para que no juegue" o "Yamal no es catalán es un "fill de puta" que juuega con la selección española de mierda" son algunos de los mensajes que pueden leerse en Twitter.