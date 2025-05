El polémico mensaje de Lamine Yamal tras el clásico que incendia las redes: "Dadle 'like' a esta también"

Real Madrid y F.C. Barcelona se vieron las caras este domingo con el título liguero en juego. Los blaugranas llegaban al encuentro tras caer derrotados en Champions League ante el Inter de Milán, y el Real Madrid quería aprovecharlo.

Cuatro puntos era la distancia entre ambos equipos, con tan solo nueve puntos que disputar, por lo que el partido resultaba decisivo para el desenlace final de la temporada. El Real Madrid comenzó ganando pero el equipo de Hansi Flick logró remontar el partido y llevarse los tres puntos.

Un resultado que parece definitivo, ya que con esta victoria el Barça se coloca a siete puntos del conjunto blanco. El encuentro, que estuvo lleno de polémicas dentro del terreno de juego, nos ha dejado un pique en redes sociales que ha incendiado a los aficionados madridistas.

Lamine Yamal incendia las redes

Tras el pitido final, la liga está prácticamente sentenciada. El Barcelona se puede proclamar campeón en la siguiente jornada ante el Espanyol, concluyendo una temporada en blanco para el Real Madrid.

Y como suele ocurrir, el clásico nos ha vuelto a dejar un pique entre jugadores, y esta vez se ha trasladado fuera del campo. Al acabar el partido, Lamine Yamal ha subido una serie de fotos a su cuenta de Instagram y en la descripción ha dejado un enigmático mensaje, pero que tiene una explicación: "Mm, Ryan vacunó (darle like a esta también)".

En un principio, el mensaje no parece tener un significado. Pero todo tiene una explicación. Por un lado, el nombre de "Ryan" tiene que ver con un gracioso momento que tuvo lugar hace varios días, donde un grupo de chicas le pidieron a Lamine que les sacara una foto y no le reconocieron.

No obstante, la polémica está en el siguiente mensaje. Y es que tras la eliminación del Barcelona de la Champions, Bastoni, jugador del Inter, subió una foto a sus redes celebrando el triunfo. Dicha publicación recibió el "me gusta" de Jude Bellingham y Sergio Ramos, algo que no sentó muy bien al futbolista culé, que le ha dedicado unas palabras a los dos madridistas.

El Barcelona será campeón salvo milagro

Una victoria del Real Madrid ponía la liga patas arriba a falta de tres jornadas por disputarse. Sin embargo, el Barça hizo los deberes y venció al Real Madrid, dejando la liga sentenciada. Los de Hansi Flick podrían cantar el alirón la próxima jornada en el RCDE Stadium, donde se enfrentarán al Espanyol.

Ya ocurrió la última vez que el Barcelona ganó la liga en la temporada 2022/2023, donde por aquel entonces el equipo estaba dirigido por Xavi Hernández. Los culés ganaron y celebraron el título liguero en casa del eterno rival, pero tuvieron que salir corriendo a vestuarios tras una invasión de campo por parte de la grada perica.

Por otro lado, los culés podrían ganar la liga sin jugar. Y es que el Real Madrid se enfrentará al Mallorca el próximo jueves, y en caso de no sumar ningún punto, los blaugranas se proclamarían directamente como campeones, ya que son siete puntos la diferencia entre ambos.