Leganés - Real Madrid hoy: horario y dónde ver en TV y online la Copa del Rey 2025

El Real Madrid se enfrenta al C.D. Leganés en los cuartos de final de la Copa del Rey. Los de Carlo Ancelotti visitarán Butarque con la ambición de estar más cerca de un nuevo trofeo, mientras que el Leganés de Borja Jiménez busca dar la sorpresa y clasificarse a las semifinales.

Para estos cuartos de final, la clasificación se juega a partido único en el estadio del Leganés, el Estadio Municipal de Butarque, que acoge a casi 13.000 personas. Por un lado, el Leganés busca una victoria ante el Real Madrid que le permita clasificar a la siguiente ronda, Mientras, el Real Madrid busca su pase a semifinales con la mente puesta en alzar un nuevo trofeo. La última vez que los blancos levantaron la Copa del Rey fue en 2023 ante el Osasuna.

Los pepineros llegan a la cita después de sumar puntos valiosos ante el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao en las últimas jornadas, lo que les lleva a situarse actualmente a dos puntos del descenso. Sin embargo, el Real Madrid viene de perder contra el Espanyol en su visita al RCDE Stadium, provocando que Atlético de Madrid y Barcelona recorten puntos en la tabla.

Partidos previos de ambos equipos en Copa

El C.D. Leganés viene de completar buenos partidos en la competición copera. En primera ronda vencieron al Ciudad de Lucena (1-2), para después hacer lo propio con el C.D. Estepona a pesar de sufrir hasta la tanda de penaltis. Ya en tercera ronda, los pepineros vencieron por la mínima al Cartagena (1-2) y en octavos al Almería (2-3), para medirse en cuartos de final a todo un Real Madrid.

En cambio, el Real Madrid tan solo ha tenido que disputar dos partidos. Su partido de tercera ronda lo pasó con gran solvencia, venciendo por 0-5 a la Deportiva Minera, para después enfrentarse al Celta de Vigo, un partido sufrido y lleno de polémicas que acabó llevándose el equipo de Ancelotti (5-2).

Horario: a que hora se juega hoy el C.D. Leganés - Real Madrid

El partido de cuartos de final que enfrentará al Leganés y al Real Madrid por un pase a las semifinales se jugará este miércoles, 5 de febrero, a las 21:00 horas en el Estadio de Butarque.

¿Dónde ver el Leganés - Real Madrid de Copa del Rey 2025

El partido entre Leganés y Real Madrid de los cuartos de final de la Copa del Rey se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar LaLiga. También se podrá seguir el partido a través del directo de La Razón en su página web.

Posibles alineaciones

El Real Madrid llega a estos cuartos de final con numerosas bajas en el equipo. Ancelotti ya ha confirmado que Mbappé y Jude Bellingham no estarán para el partido de esta noche, mientras que Álaba y Rudiger no podrán participar por lesión. Se espera un once muy novedoso en el equipo blanco, con figuras como Brahim y Guler.

En cuanto al Leganés, se espera un once con pocas rotaciones, con las únicas lesiones de Cisse y Enric Franquesa.

Real Madrid

Once probable del Real Madrid: Lunin, Lucas Vázquez, Tchouameni, Asencio, Mendy, Valverde, Modric, Ceballos, Guler, Vinicius Jr y Brahim.

Leganés

Once probable del Leganés: Soriano, Altimira, Rosier, Sergio González, Nastasic; Tapia, Neyou, Brasanac; Juan Cruz, Dani Raba y Miguel de la Fuente.

Árbitro del encuentro: Javier Alberola Rojas.