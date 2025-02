Un periodista de El Chiringuito agredido e insultado por aficionados del Atlético de Madrid

Un lamentable incidente empañó la noche del miércoles en el Estadio Metropolitano, donde el Atlético de Madrid goleó 5-0 al Getafe en los cuartos de final de la Copa del Rey. Tras el encuentro, un reportero del programa televisivo El Chiringuito fue agredido y amenazado por varios individuos a la salida del estadio.

El periodista Iñaki Villalón se encontraba realizando entrevistas a aficionados después del partido cuando fue abordado por un grupo de personas. Según relató el propio Villalón en sus redes sociales: "Esto es lo que he tenido que vivir esta noche mientras hacía mi trabajo en el Metropolitano. Ser agredido y amenazado por unos cobardes que me atacan por la espalda. Es algo que, por desgracia, pasa frecuentemente".

Los agresores golpearon el micrófono del reportero y posteriormente se encararon con él, profiriendo insultos y amenazas. La situación escaló hasta el punto de que Villalón recibió varios empujones. El incidente fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación entre periodistas y aficionados.

"Me he tenido que pensar mucho si publicar esto pero creo que es mi deber como periodista denunciarlo. No estoy orgulloso de mis términos pero los considero un mecanismo de defensa. Mi cámara por puro miedo no es capaz de captar bien toda la secuencia pero…", escribía el periodista. "Después de ser golpeado por detrás y amenazado al grito de “ciervo”, “hijo de puta” o “subnormal” el personaje de la gorra intenta darme una patada de la que yo me aparto a pesar de llegar a impactarme. Simplemente quiero poder hacer mi trabajo, no pido más. Qué pena…"

El incidente ensombreció lo que debería haber sido una noche de celebración para el Atlético de Madrid, que con su contundente victoria ante el Getafe se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey. El equipo de Simeone firmó una gran actuación, con goles de Giuliano (2), Samu Lino, Correa y Sorloth y amenaza así al Real Madrid para el derbi del sábado.