Lewandowski y la pandilla del Barcelona pueden con el Athletic Club (2-1)

Al Barcelona sólo le faltaba el gol de Lewandowski en su partido contra el Athletic Club (puede ver aquí la ficha y el minuto a minuto). Estaba haciendo un encuentro bueno, en la segunda parte ya consiguió meter atrás al conjunto de Valverde, pero no lograba romper el empate. Lewandowski se había estrellado en la primera mitad con el poste. Después, repitió, aunque con la cabeza. Y a la tercera se encontró con la mano milagrosa de Padilla, en una parada de reflejos espectacular. Pero por ahí tenía que llegar el triunfo del Barcelona y terminó haciéndolo cuando el polaco sí acertó a embocar la enésima llegada por la banda izquierda. Fue Pedri el que se coló para poner el centro que el delantero no perdonó, pero durante todo el encuentro había sido Balde el que no se cansó de buscar profundidad por ahí. La recuperación del lateral, confundido el año pasado al comienzo y lesionado después, es una de las buenas noticias para el Barça de Flick.

Pero hay más. La situación económica del equipo azulgrana unida a algunas lesiones (De Jong, Gavi y Christensen) obliga al club azulgrana estar formado en este arranque de competición por un puñado de chavales. MarcBernal es uno de los ejemplos. Repitió como mediocentro y lo hizo con una solvencia pasmosa, sin complicarse, sin errores, con mucha elegancia para mover los 191 centímetros que tiene. Fue una gran actuación.

Los focos estaban centrados en Nico Williams y Lamine Yamal, que antes del comienzo ya charlaban. Son dos amigos, dos hermanos que unió la pasada Eurocopa. Fueron más protagonistas en el arranque. Las primeras intervenciones del extremo del Athletic Club fueron respondidas con pitos de la grada de Montjuïc, por el no fichaje por el equipo catalán. Su velocidad se dejó notar en ese comienzo y también la calidad de su colega, que comenzó desnivelando el marcador con un remate desde fuera del área que acabó dentro, ayudado por un pequeño desvío de Lekue. En el primer regate antes de su disparo tenía delante a Nico. Se había adelantado el Barcelona y logró empatar el Athletic casi al filo del descanso por un penalti de Cubarsí a Berenguer que Gil Manzano pitó tras revisar en el VAR.

No perdonó Sancet desde los once metros. El central del Barça tiene todavía algunos despistes atrás, aunque es verdad que es fino en la salida de balón. Tanto él como Iñigo Martínez buscaban pases para romper líneas directamente a Lewandowski o Raphinha en esa nueva posición más centrada que tan bien está interpretando el brasileño.

El Barcelona fue algo mejor, pero la primera mitad se mantuvo equilibrada. Después del descanso ya se decantó más para el conjunto local. El balón le duraba muy poco al Athletic Club y Koundé le fue pillando el truco poco a poco a Nico, tratando de no dejarla recibir a gusto o que encarara. Fue una segunda mitad extraordinaria la del lateral para contener al peligroso extremo vasco. El dominio del Barça se fue haciendo más notable con la mayor participación de Pedri, por ejemplo, o con la salida de Fermín para poner todavía más intensidad. El MVP de los Juegos Olímpicos debutó con Flick.

No sufrió el Barcelona después de recuperar la ventaja en el marcador, mientras entraban en el campo Pau Víctor o Gerard Martín. Más chicos de la pandilla que es ahora el equipo azulgrana.

Dani Olmo no pudo ser inscrito

Dani Olmo entró en la convocatoria para jugar contra el Athletic Club, pero el Barça no logró inscribirlo, al no haber liberado la suficiente masa salarial, y no pudo jugar. Sigue con problemas de "Fair Play". El futbolista es preso de la situación económica del Barcelona. "Sabíamos que podía pasar. Ahora mismo tenemos que planificar sin él", dijo Flick en Dazn. El próximo partido del Barça es el martes en Vallecas.