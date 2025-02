Llega el turno de Jorge Vilda: así relató Jenni Hermoso su "asfixiante control" a las jugadoras

Tras la declaración de Luis Rubiales en el juicio por el beso que dio a Jenni Hermoso al término de la final del Mundial de 2023, este miércoles llega el turno del entonces entrenador de la Selección femenina y de otros dos exdirectivos de la Federación acusados de coaccionar a la jugadora para que dijese que consintió.

La Audiencia Nacional acoge la séptima jornada del juicio, que estará centrada en las declaraciones de Jorge Vilda, del exresponsable de marketing de la Federación de Fútbol Rubén Rivera y del exdirector de la Selección masculina Albert Luque. La Fiscalía les acusa de presionar y hostigar, junto a Rubiales, a Jenni Hermoso para que exculpase públicamente al expresidente federativo y afirmase que el beso fue consentido, restando importancia al episodio. Pide para ellos un año y medio de cárcel por un delito de coacciones.

El seleccionador tendrá hoy la oportunidad de defenderse tras lanzar una auténtica bomba que puede dinamitar un vestuario ya de por sí bastante dividido. En la sesión de ayer -en la que declaraba Montse Tomé- el actual entrenador de la selección femenina de Marruecos ha sido el único de los testigos que se paró a hablar con la prensa en las inmediaciones de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Y lo hizo dejando una contundente declaración que puede aumentar la brecha en la selección femenina: "Agradezco los mensajes de apoyo que me han enviado algunas jugadoras". Un mensaje que ayer volvió a repetir. El técnico del combinado nacional marroquí volvió a disparar con fuego al asegurar "hoy me han vuelto a escribir más futbolistas, técnicos y dirigentes, tengo ganas de declarar" para trasladarle su apoyo, sin especificar de qué jugadoras se trata, ni si son integrantes, en la actualidad o en su momento, de la Selección Española femenina.

Cabe recordar que su relación con la mayoría de las futbolistas nunca fue demasiado buena y que su figura es clave en el divorcio entre las selección y la RFEF.

En el documental “#SeAcabó: Diario de las campeonas”, Laia Codina confiesa la situación real que se vivió en referencia a las "15 rebeldes". "Era un grupo roto. Parecía que teníamos que ganar para joder a las otras", revela.

Y es que las amotinadas fueron casi tan protagonistas como las que acabaron reinando en el fútbol mundial femenino. Mucho ha llovido desde entonces. El beso marcó un antes y un después en el futbol español pero aún quedan muchas heridas por cerrar y la última bomba soltada con Vilda parece destinada a reabrirlas.

"Cuando nos íbamos a dormir..."

El técnico fue muy cuestionado por los pesos pesados del vestuario que lanzaron graves acusaciones contra el, incluida Jenni Hermosoque rompió su silencio para disparar contra Vilda en el arranque de la nueva temporada de 'Planeta Calleja'.

Además de hablar de su denuncia contra Luis Rubiales, la jugadora no se olvidó de afear la actitud de Jorge Vilda y confirmar la tesis del "control asfixiante" que ya fue denunciada, aunque en privado, por las 15 rebeldes. "Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían", comenzó relatando.

"O nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa", añadió Jennifer Hermoso.

Las denuncias de las rebeldes

Unas denuncias que no son nuevas pero sobre las que ningún peso pesado de la selección se había pronunciado en público hasta la entrevista de Jenni. En septiembre de 2022, hasta 15 futbolistas declinaron ser convocadas con España alegando que la situación en la selección estaba afectando a su “estado emocional y de salud”. En un mail enviado a la Federación, las futbolistas aseguraron no sentirse “en condiciones de ser seleccionables” y solicitaban “no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida”.

Querían a su entrenador, Jorge Vilda, fuera del equipo. “Le echamos por nuestros ovarios” llegaron a afirmar alguno de los pesos pesados de vestuario, según adelantó la Cadena Cope. Las futbolistas denunciaban que no confiaban en él, consideraban que no estaba a la altura para dirigir a la mejor generación femenina de nuestro fútbol y se quejaban de que el ambiente en el vestuario está muy enrarecido.

Pero pronto saldría a la luz que los motivos eran más personales que deportivos. Fuentes cercanas a varias de estas jugadoras, consultadas por Mundo Deportivo, adujeron que los motivos principales estaban relacionados con un exceso de control por parte del seleccionador, a veces enfermizo y que incluso llegaron a catalogar de “dictatorial”.

Siempre según esta versión, Vilda obligaba a las jugadoras a mantener abierta las puertas de sus habitaciones hasta las doce de la noche para comprobar él mismo que estaban allí antes de dormir, una decisión que consideran que atenta contra su intimidad y contra su descanso. Asimismo, denunciaban que el seleccionador les controlaba cuando iban a comprar, hasta el punto de revisarles las bolsas y su contenido, y debían hasta decir con quién se iban a tomar un café. Todo movimiento estaba siempre supeditado a una estricta vigilancia que hacía que las jugadoras se sintieran perturbadas y cohibidas en muchas ocasiones.

Si hace ayer Luis Rubiales se quejaba de haber sido víctima de una venganza por no cargarse a Vilda, hoy el técnico deberá dar cuenta de lo que se esconde tras las acusaciones de las estrellas de La Roja.