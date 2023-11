Luis de la Fuente se desmarca de las presiones a Jenni Hermoso: "Yo sólo sé de fútbol"

Luis de la Fuente se ha desmarcado ante el juez del "caso Rubiales" -que investiga al expresidente de la RFEF por agresión y coacciones por su beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial el pasado agosto- de las supuestas presiones a la futbolista internacional desde la Federación para que amparase la versión de que se trató de un beso consentido.

Según fuentes jurídicas, en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional, el seleccionador se ha mostrado incluso "anodino" y ha explicado al magistrado Francisco de Jorge que no sabe "nada de nada" de esas coacciones que se imputan a Rubiales. "Yo sólo sé de fútbol", ha llegado a asegurar en un momento de su comparecencia según esas mismas fuentes.

De la Fuente ha explicado que el 23 de agosto le llamaron de la Federación y acudió al despacho de Rubiales "para hablar de lo suyo" de cara a futuras concentraciones de la selección masculina. Según su versión, eso fue lo que trató con el presidente en una sala anexa al despacho principal, donde "había más gente", pero ha matizado que de lo que allí ocurrió "no se enteró".

La fiscal del caso, Marta Durántez, le ha mostrado su extrañeza por el hecho de que permaneciera "cinco horas en ese despacho y no se enterada de nada", a lo que De la Fuente ha replicado: "Yo me enteré de lo que me tenía que enterar".

El seleccionador -que tampoco vio el beso de Rubiales a Hermoso- ha explicado que voló a Australia sólo para asistir a la final y que tras 26 horas metido en un avión, en el de regreso (donde supuestamente se produjeron las presiones a Jenni y su entorno), "se tumbó para intentar descansar" en su asiento de Business "porque llevaba 50 horas de avión", por lo que no presenció ningún tipo de coacciones a la futbolista. "Si escuchó algo, se ha desmarcado", aseguran fuentes presentes en la declaración.

La versión de Patricia Pérez

Según la versión de la jefa de Prensa de la Federación, Luis de la Fuente estuvo presente en la reunión a la que le convocó Rubiales en su despacho tres días después de la final, en la que el presidente le habría presionado para adaptar su versión por escrito de los hechos a lo que le iba sugiriendo el entonces presidente de la Federación.

Tal y como explicó en la denuncia interna que presentó en Integridad, en esa reunión se revisaron las respuestas que había redactado recogiendo su versión de los hechos mientras Rubiales le iba "diciendo cosas que debería añadir", entre ellas "que Jenni le alzó a él en brazos y le dio dos cachetes en el costado". Algo que se acabó añadiendo a su testimonio pese a que insistió en que desde donde estaba no pudo verlo. Del mismo modo, explicó que el entonces presidente federativo le instó a reflejar que había hablado con la futbolista y que Jenni Hermoso dio su visto bueno a las declaraciones suyas que se difundieron a los medios desde el departamento de Comunicación de la RFEF.

Versiones contradictorias de los responsables de Comunicación

Además del seleccionador, también han testificado el exresponsable de Comunicación de la RFEF Pablo García Cuervo y el subdirector del departamento, Enrique Yunta, en relación a la elaboración de la nota de prensa que atribuía a Jenni Hermoso diversas manifestaciones quitando hierro al polémico beso.

García Cuervo, según la versión que dio de lo sucedido la responsable de Prensa de la RFEF, le pidió a Hermoso que diese su ok a las declaraciones puestas en su boca con las que la RFEF pretendía exculpar a Rubiales, a lo que la jugadora internacional habría accedido finalmente con un cierto "hartazgo", según refirió Patricia Pérez.

Según las fuentes consultadas, García Cuervo "ha demostrado un sorprendente desconocimiento de los hechos" por los que se le ha preguntado y su testimonio ha sido en algún momento "contradictorio" con la declaración que prestó Patricia Pérez sobre las presiones que recibió de la RFEF.

Un comunicado para "quitar hierro" al asunto

El exresponsable de Comunicación ha manifestado que desde la RFEF le plantearon la necesidad de sacar un comunicado con declaraciones de Jenni Hermoso a la vista de la dimensión que estaba adquiriendo el comportamiento de Rubiales, para intentar "quitar hierro" a la situación. Como no encontraba a la futbolista, ha explicado, lo escribió con las declaraciones que Jenni había hecho en la Cope y se lo consultó a ella después. La jugadora internacional "le dijo que de acuerdo, pero que era lo último que iba hacer al respecto porque estaba harta".

Por contra, quien fuera su "número dos" en el departamento de Comunicación, Enrique Yunta, sí ha coincidido en algunos puntos con la versión de la jefa de Prensa sobre lo sucedido. El testigo ha asegurado que "escribió un borrador con las preguntas y respuestas por orden del presidente", que a continuación Patricia Pérez "leyó y corrigió lo que tenía que corregir". La abogada de Rubiales, Olga Tubau, le ha preguntado entonces si algunas de las presiones de la jefa de Prensa sobre su testimonio no se incluyó en la versión definitiva, a lo que ha contestando negativamente. "Al final rehizo lo que consideró, se imprimió y se firmó", ha dicho Yunta.