Kylian Mbappé: "Quiero volver a ganar la Bota de Oro el año que viene"

Kylian Mbappé recibió la Bota de Oro que lo acredita como máximo goleador europeo de la pasada temporada, un reconocimiento que consolida su estatus de estrella mundial y que el Real Madrid ha convertido en una celebración colectiva. La ceremonia se celebró en Valdebebas, con un detalle que no pasó desapercibido: toda la plantilla del Real Madrid acudió al acto. Desde los titulares habituales hasta los más jóvenes del equipo, nadie quiso perderse el homenaje a su compañero, en una imagen que reflejó tanto la unión del vestuario como la influencia que Mbappé ha logrado en apenas unos meses.

El francés, sonriente y elegante, apareció acompañado por el presidente Florentino Pérez, que fue el encargado de entregarle el galardón. El ambiente fue solemne, pero ta abrió el acto con un discurso de tono emotivo y de fondo institucional. “Querido Kylian, esta Bota es fruto de tu compromiso con el fútbol. Estoy orgulloso de contar con un jugador como tú, que representas a la perfección los valores de nuestro club”, dijo el presidente. Florentino quiso subrayar que el galardón no es solo un éxito individual, sino una confirmación de que el delantero francés ha encontrado en el Madrid su casa. “Esta Bota de Oro es un impulso para ti para seguir ganando y engrandecer así la historia del Real Madrid”, añadió.

El francés, emocionado, agradeció el reconocimiento con un discurso breve, pero muy sentido. “Gracias a todos los compañeros por sacar la mejor versión de Kylian. Tenemos un grupo increíble y podemos ganar muchas cosas”. El futbolista amplió su agradecimiento a todo el entorno del club, sin olvidar a nadie. “Gracias a todos. A mis compañeros, quienes me han ayudado para lograr esto. Pero también a todos los que trabajan diariamente. Médico, staff... todos. Este premio significa mucho para mí. Estoy muy feliz y quiero seguir haciendo historia”, añadió.

El delantero también tuvo tiempo para un guiño a su ambición, esa que lo define desde sus primeros días en el fútbol profesional. “Fueron 31 goles... y este año he empezado muy bien, así que... ¡claro que quiero volver a ganarlo la temporada que viene!”, dijo con una sonrisa.