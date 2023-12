El mensaje sin compasión de Pedrerol contra el Barcelona tras perder con el Girona

El Girona de Míchel sueña ya con todo tras ganar al Barcelona (2-4) y ponerse como líder en solitario de LaLiga. Un golpe de mano inesperado que le convierte, ahora mismo, en el favorito número uno para llevarse el campeonato. Perdió contra el Real Madrid y ha ganado al Barcelona. Ya ha jugado contra los dos grandes favoritos y es primero. Empieza a sonar a algo más que un momento o suerte o algo coyuntural. Puede que el Girona esté para cosas grandes.

Según Míster Chip. "El Girona es el SEGUNDO equipo catalán que conquista el liderato de La Liga tras ganar en campo del Barcelona. El primero fue el Espanyol, que lo logró el 4 de marzo de 1973, tras ganar 0-1 en el Camp Nou con un gol de Galría. Al margen del Espanyol (que lo hizo 9 veces), sólo otros tres equipos catalanes habían ganado un partido de La Liga en campo del Barcelona: 0-2 el Europa en 1931; 0-1 el Sabadell en 1947; 0-1 el Lleida en 1993". Michel era feliz: "Felicidad completa. Nos ha costado competir contra este Barça", decía tras el encuentro.

No parece que lo esté el Barcelona, que parecía que había recuperado la moral tras ganar en la pasada jornada de LaLiga al Atlético, pero que otra vez fue ese equipo sin recursos ni personalidad que tantas veces se ha visto esta tempora, un equipo con problemas profundos a los que Xavi Hernández no encuentra solución. Se han oído pitos en Montjuic, no tiene buena pinta el Barcelona, como ha decretado Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito en las redes. "Vaya humillación del Girona al Barça…", ha escrito el periodista, sin cortarse un pelo acerca del equipo azulgrana. Y ha añadido: "El estilo de Guardiola ha vuelto a Cataluña...a Girona".

El mal partido del Barcelona también lo reconocía De Jong: "No hemos estado al nivel que tenemos que estar. El Girona lo ha hecho muy bien, pero es culpa nuestra.: "Estamos a siete puntos, que es mucho, pero queda algo más que la mitad de la temporada", continuaba.

El problema es que parece que Xavi, pese a ganar la pasada Liga no controla al equipo. Es el segundo entrenador del Barcelona con peores números con el Barcelona en los últimos 15 años sólo ha ganado el 62% de los partidos, sólo por detrás de Koeman. Sin embargo o no lo ve o prefiere hacer que no lo ve: "Creo que el partido ha sido parejo, se decide por detalles. Nos ha faltado efectividad. Hemos estado bien en el juego", decía tras el encuentro. Y tenía una excusa a mano, es un equipo en construcción: "Es un golpe duro, nos deja a 7 del Girona y a 5 del Madrid, es un Barcelona en construcción y eso implica dar pasos adelante y atrás, creo que hay que seguir en el camino"