El mensaje de Puigdemont celebrando el liderato del Girona en España, que decepciona a algunos independentistas

El Girona ha amanecido el lunes como líder de LaLiga en la jornada 16, un hito histórico, casi increíble, pero que empieza a ser algo más que una certeza. Es una esperanza y ya hay quien se atreve a soñar con que se puede ganar el campeonato por delante del Real Madrid o el Barcelona. El Girona logró una victoria histórica este domingo al vencer al Barcelona 4-2 en campo azulgrana, situándose como líder en solitario de LaLiga EA Sports con 41 puntos, dos más que el Real Madrid. El equipo dirigido por Míchel Sánchez fue mejor que el rival y supo sacar provecho de las debilidades del Bacelona de Xavi. En los minutos finales, cuando el equipo culé buscaba el empate, el Girona selló su triunfo con dos goles de en en el final del segundo tiempo, dejando sin efecto el gol de Ilkay Gündogan para el Barcelona.

La felicidad de la afición del Girona no se puede medir hoy. "No sé si estamos en disposición de ganar la Liga, pero sí de competir contra cualquier rival. Pero ganar LaLiga no es el objetivo", contaba Míchel. "Estoy más feliz de la mentalidad que del resultado. He visto a un Barça dominador en muchas partes, pero también a un Girona reconocible". Y continuó: "Cualquier aficionado al fútbol habrá visto a dos equipos con la intención de ganar. Hoy toda Girona estará feliz".

Uno de los aficionados del Girona de toda la vida es Carles Puigdemont, de actualidad por la amnistía tan polémica que ha propuesto Pedro Sánchez y que celebró el triunfo y el liderato. "Otro día con un gran @GironaFC ¡Qué gozo de partido! Felicidades por una victoria monumental y por el liderazgo en solitario", escribía.

Algunas respuestas de seguidores más radicales que él le dejan en evidencia: "El liderazgo de una liga española. Nunca seremos independientes con un marco mental tan autonomista. Presidente, ¡me decepciona!", le contesta otro usuario.Otro le dice: "¿Es necesario este tuit presidente? Y quede claro que con el mismo tuit ganando al Barça hubiera hecho la misma respuesta. ¿Es necesario..?". Y otro en español, le dice: "Así me gusta fugado q disfrutes de la liga española".

El Girona celebraba y Xavi evitaba la autocrítica en el Barcelona. "Debemos ser más contundentes en las dos áreas. No lo hemos estado en esa presión alta, tras pérdida. Hemos bajado esta temporada en ese aspecto, y la efectividad. Tenemos que seguir trabajando y creyendo, no hemos hecho mal partido. Es un golpe duro pero debemos continuar", decía, insistiendo en ese discurso de reconstrucción:"Alguna opinión habrá, pero la gente que analiza el fútbol de que podría haber pasado otra cosa. Es un paso atrás. Tenemos un Barça en construcción y muchas veces tienes que dar un paso atrás para dar dos hacia delante. Ojalá nos sirva para aprender y mejorar", dijo. "Hoy no hacemos un mal partido. Queda mucho, debemos ser positivos".