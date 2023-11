El mensaje de Josep Pedrerol contra Xavi, que deja sin respuestas

El FC Barcelona de Xavi Hernández, juega hoy la Champions, contra el Oporto, con muchas dudas. A pesar de las promesas de excelencia y un juego superior, el equipo no ha logrado cumplir con las expectativas. Xavi, quien fue presentado como el 'nuevo Guardiola', no está cumpliendo con lo prometido. "El planteamiento creo que está saliendo, pero evidentemente no es el juego que todos esperamos, nos falta esta continuidad en el juego, jugar más minutos como la segunda parte, como por ejemplo el día del Clásico. Nos falta esta continuidad, pero sí, la gente está a gusto con el plan, se siente bien, el vestuario está unido. Con eso no hay ningún problema”, decía el entrenador azulgrana.

Una derrota hoy martes sería un terremoto, con Rafa Márquez, entrenador del filial y amigo de Deco, entre los favoritos para tomar el relevo. “A los jugadores se les ha de decir muchas cosas, está claro. Por el tema mentalidad también, yo creo. Tenemos que ir a los partidos desde el primer minuto, es lo que nos está costando y lo que nos falta, yo creo, que solo reaccionamos cuando hay una urgencia en el marcador o cuando quedan pocos minutos. Creo que son errores nuestros, que tenemos que ser autocríticos, saber que últimamente no estamos jugando como queríamos, pero que estamos en el camino”, continuaba Xavi

El último empate del Barcelona contra el Rayo Vallecano en la última jornada de LaLiga ha generado más críticas. Josep Pedrerol expresó como nadie el sentimiento general respecto al desempeño del equipo y las promesas incumplidas de Xavi. "Prometió la excelencia y ni juego ni resultados. Se vendió que era el 'nuevo Guardiola y fue un error. ¿Qué ha aportado Xavi?", se ha preguntado.

El partido contra el Rayo Vallecano terminó 1-1, con un gol en propia puerta del central rayista Lejeune que empató el partido.A pesar de las declaraciones de Xavi, quien mencionó que el equipo no estuvo lo suficientemente agresivo en la primera parte y que la segunda parte mostró un camino a seguir, el empate ha generado más preocupaciones sobre el rendimiento del equipo. “Estoy bien, con energía, estoy positivo”, decía Xavi. “Creo de verdad y tengo fe ciega en mis futbolistas”, continuaba. Pero no todos en el club tienen esa fe en él.

