Montse Tomé: "Hablé con Jenni y sentí que estaba mejor"

Montse Tomé, la seleccionadora española de fútbol, dio la lista para los partidos de la Nations League, ambos a domicilio, contra Italia (27 de octubre) y Suiza (31 de octubre). Jenni Hermoso vuelve a una convocatoria en la que siguen sin estar Mapi León y Patri Guijarro. Estas son las explicaciones que dio la entrenadora asturiana, que primero quiso decir unas palabras: "Buenas tardes a todas y a todos. Me alegro de estar de nuevo aquí para estos dos partidos. Tenemos ganas de pensar en fútbol. Quería facilitar a la selección absoluta por su clasificación para la Eurocopa, es un éxito del fútbol español. También, por informar, vamos a tener dos incorporaciones en el staff, Víctor, un rehabilitador; y después no vamos a poder contar con Javi Lerga, que acaba de ser padre y tiene que cubrir las seis semanas de baja, por eso hemos contado con otra persona, Abel Mourelo, con amplia experiencia y que tiene mi confianza".

Ahora las preguntas:

Jenni Hermoso

"Sí hemos hablado con ella. Di mi explicación en la pasada rueda de prensa de por qué no estaba y al acabar nos pusimos en contacto con ella. Dio a alguna especulación (dijo que era para protegerla), pero no había ningún problema con ella en aquel momento. En ese momento era lo mejor para ella por eso pensamos que lo mejor era que no viniera, para ella y para todos".

Mapi León y Patricia Guijarro

"En la anterior entraron porque para nosotros eran las adecuadas para esos partidos. Nos transmitieron su opinión, que respetamos, pero a partir de ahí no hemos sabido nada más. En la Federación se han hecho cambios. Yo ya les dije por qué habían sido convocadas, son importantes en su club y las valoramos. Sólo queremos hablar de fútbol".

Si ha hablado con las jugadoras

"Me gustaría ir zanjando este tema. Yo no dije en la otra convocatoria que había hablado con todas las jugadoras. De cara a esta convocatoria sí he hablado con jugadoras, no con todas. La relación con ellas es buena, es profesional. No hay que especular en ese sentido".

Los cambios en la Federación hacen que ya pueda venir

"Creo que la Federación está trabajando mucho en ese sentido. Cuando hablo de la convocatoria esta o la no convocatoria anterior, es temas deportivos, que tenía el foco muy puesto en ella, y ahora creo que es menos. No la convoqué pensando en ella. Desde el último Mundial había jugado dos partidos con pocos minutos. Había una parte humana, pero las decisiones que tomo yo son deportivas".

Cómo está de confianza y si esperaba otra reacción de la selección masculina

"Yo siempre he tenido confianza en mí, en mi cuerpo técnico... Me siento una privilegiada y estoy agradecida por los que pensaron que yo era la ideal para liderar este cambio. Creo en mi manera de trabajar. He estado cinco años con la mayoría de jugadoras con otro rol, haciendo el trabajo de manera profesional, pero no era yo quien decidía. La relación era buena, podéis preguntarles a ellas. Ellas son muy profesionales. Esto ha sido algo que nos ha desbordado a todos y con ellas no he sentido falta de confianza, hemos hablado, la comunicación es la base de toda confianza. Aitana ha sido natural (en sus declaraciones de que esperaba más de la selección masculina), no hay que crear diferencia entre los chicos y las chicas, no hay que entrar en debates, no conozca a las personas tanto como para saber en un minuto lo que piensan".

Paralluelo, sí; Alba Redondo, no

"Cada jugadoras tiene situaciones diferentes. Yo tengo toda la información de la parte médica, de la parte física y a partir de ahí barajamos todos los escenarios. Lo que hacemos es valorar el rendimiento, el momento de forma; y en los partidos que vamos a tener, y cómo podemos gestionarlo. Seguramente seremos injustas con las jugadoras que se quedan fuera. Ha sido muy difícil hacer la lista y eso es bueno. Animo a todas a que sigan trabajando y crean en sus posibilidades".

Capitanas y delantera

"Las capitanas lo hablaremos con el grupo y el lunes tendréis noticias porque ellas ya lo sabrán. Arriba, tenemos suerte de tener muchas opciones".

Ellas dar el paso, Mapi y Patri

"No tenemos que seguir dando bombo a esta situación. Está claro, ellas han mostrado una postura que yo respeto, y no hay mucho más que decir. Los cambios y cómo ha trabajado la Federación está ahí, y nosotros estamos pensando en jugar y en ganar. Es un tema cerrado. No podemos decir mucho más".

Si ya no hay que proteger a Jenni

"Fue por protegerla, pero una decisión deportiva. Y la decisión de venir ahora también es deportiva".

Si han valorado ser la entrenadora la que se acerque a Mapi y Patri para saber cómo están

"Respetamos las decisiones que han tomado y no hay mucho que decir".

Cómo fue la conversación con Jenni

"La he sentido mejor. Hemos visto su rendimiento en los partidos que ha jugado, ha hecho tres goles en cuatro partidos, sabemos la jugadora que es. Que se incorpore el lunes, tenemos ganas de verla. Tenemos ganas de que pase esto y hablar de fútbol. Nos motiva mucho ir a los Juegos".

Qué quieren de Patri y Mapi

"Puedo hablar de lo deportivo. Son importantes en su club, se las llamó porque tienen capacidad para estar aquí y ellas me transmitieron con libertad lo que sentían, yo les dije lo que pensaba. Respeto su decisión de irse en ese momento. Creo que se han dado pasos... Yo puedo convocar a jugadoras que quieran estar, que estén convencidas de que quieren venir, porque es un privilegio estar aquí. Que tengan ganas de competir con la selección".

Posición de Jenni

"La conocemos, puede ser interior, valoramos esa posición, y también como una punta para generar ahí superioridad. Es una jugadora que interpreta bien el juego y sabe elegir dónde aparecer. Con esa libertad la podemos utilizar".

Acercamiento capitanes y capitanas de las selecciones

"Con Luis de la Fuente y todo el staff hay muy buena relación. Somos compañeros de profesión, los jugadores y jugadoras también y nos podemos beneficiar de ello".

Sandra Paños

"Es una jugadora que está dentro de las jugadoras que seguimos".

Llegada de Vilda a Marruecos

"No tengo nada que decir al respecto"

Mensaje a niñas que quieran mañana estar en una lista como esta

"Que encendieran la Liga F y vieran los partidos de la selección y de las inferiores y que tengan familias que les acerquen al fútbol. Ahora hay muchas posibilidades. El deporte es algo que socializa mucho y luego llegues o no, todo ese tiempo genera un aprendizaje. Idolatraría a estas 23 jugadoras".

Aitana Bonmatí favorita Balón de Oro: gala en medio de dos partidos

"Para nosotros es adaptarnos a esta circunstancia que no puedes cambiar. Si fuera de otra manera sería más fácil, sí; nos hemos adaptado, las jugadoras que tengan que estar en la gala, estarán porque es importante para ellas".

Anna Torrodà

"Ha venido hace tiempo ya con nosotros, la última vez en la sub 23 y valoro muchos esos contextos de partidos exigentes de la sub 23. Tiene un potencial muy bueno con balón y está en un gran momento.

Selección de Italia

"Es competitiva, puede salir rápido, carga el área con muchas jugadoras".

Esta es la lista completa de convocadas

Porteras: Misa Rodríguez, Cata Coll y Enith Salón.

Defensas: Ona Batlle, Oihane Hernández, Irene Paredes, Ivana Andrés, Laia Aleixandri, María Méndez y Olga Carmona.

Centrocampistas: Tere Abelleira, Jenni Hermoso, Maite Oroz, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Anna Torrodà.

Delanteras: Salma Paralluelo, Mariona Caldentey, Inma Gabarro, Amaiur Sarriegi, Athenea del Castillo, Esther González y Lucía García.