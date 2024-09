El motivo por el que Bellingham o Mbappé no podrán conducir sus nuevos cochazos oficiales

Los jugadores del Real Madrid han recibido los nuevo BMW para esta temporada. Ésta es la tercera temporada en la que la marca alemana patrocina al Real Madrid. Los nuevos BMW que tendrán los jugadores del equipo blanco serán, de nuevo, totalmente eléctricos, aunque en esta ocasión, también han podido elegir el BMW XM, un SUV híbrido enchufable.

Los modelos más caros son los elegidos por Mbappé, Vinicius y Jude Bellingham. El francés ha optado ha optado por el BMW XM, híbrido enchufable cuyo valor es de 179.900 euros. Mismo precio tiene el coche del brasileño y el inglés. Se trata de un BMW i7, en su versión tope de gama (el M70 xDrive).

El modelo elegido por el francés es una auténtica bestia. Excesivo en sus formas cuadradas de lineas rectas, en sus dimensiones (5,110 metros de largo y 2,005 metros de ancho) y en sus mecánicas. A pesar de contar con pegatina Cero emisiones, al BMW XM lo moverá un bloque de gasolina V8 4.4 de 489 CV acompañado de un motor eléctrico de 197 CV. Juntos entregan 650 CV y un par motor de 800 Nm. Las prestaciones y capacidades son de infarto para un vehículo de semejante tamaño. 4,3 segundos para alcanzar los 100 km/h desde parado y una velocidad punta de 250 km/h. Eso sí, con su batería de 25,7 kWh podrá recorrer hasta 88 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico.

El modelo de Vinicius y Jude es 100% eléctrico. Tiene una presencia extraordinaria, un tamaño imponente, una propulsión totalmente eléctrica y las últimas innovaciones tecnológicas Es la joya de la corona en la gama eléctrica de BMW, ofreciendo un lujo sin igual en el segmento de las berlinas de alta gama. Con sus impresionantes dimensiones de 5391 mm de largo, 1950 mm de ancho y 1544 mm de alto.

Sin embargo, estas estrellas no podrán ponerse al volante de estos impresionantes cochazos. ¿El motivo?. Aunque parezca sorprendente ninguno tiene carnet.

"No es una prioridad"

Tras despuntar en las Inferiores del AS Bondy, su primer club, y brillar con el Mónaco en la Ligue 1, el delantero galo llegó al PSG en 2017, que ya era uno de los clubes más poderosos del planeta. Desde entonces, a todas los entrenamientos llega gracias a su chofer privado, algo que no suele muy común entre las estrellas, a las que les gusta presumir de carísimos automóviles. Y es que Kylian no sabe conducir.

“El carnet de conducir suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad”, confesó en una entrevista. A día de hoy, asegura que no está entre sus prioridades sacárselo y que no tiene tiempo para ello: “Es una de las desventajas de tener éxito tan pronto”.

El mismo problema tiene Jude Bellingham. El fichaje estrella de la pasada temporada todavía no se lo ha sacado y es su madre quien lo lleva a entrenar con regularidad.

Cuando ella no puede, el inglés recurre a Vinicius y va con él. Eso sí, a los dos los llevan ya que el brasileño tampoco tiene la licencia permitida para ponerse al volante.