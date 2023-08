El insulto de Rubiales a quienes critican su beso a Jenni Hermoso

El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo a la selección española se viralizó en las redes sociales de inmediato. Mientras toda España celebraba el primer Mundial de la selección y las futbolistas pasaban a recoger la medalla en el Estadio Australia de Sídney, la imagen más llamativa fue un beso de Rubiales a la jugadora, que fue emitido por TVE y pronto comenzó a ser compartido a toda velocidad por las redes sociales.

"¿Eh, no me ha gustado. (¿) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!", ha dicho Hermoso en el vestuario, en unas palabras emitidas en directo a través de Instagram. Por otro lado, Rubiales ha anunciado en el vestuario que regala un viaje a Ibiza a toda la plantilla, un momento que fue emitido en un directo de Instagram de Salma Paralluelo.

Pero aunque en el grupo parecen tomárselo a broma o no le han dado importancia, sí que está corriendo por las redes con una indignación general de todo el mundo contra el presidente de la Federación. Consideran que eso no se puede hacer una cosa así.

Luis Rubiales, sin embargo, está muy convencido de lo que ha hecho: "El beso con Jenni? Idiotas hay en todas partes. Cuando dos personas tienen una muestra de cariño sin importancia, no podemos hacer caso a las idioteces. Somos campeonas y con eso me quedo", ha asegurado muy convencido en Radio Marca.

La imagen del beso había corrido por la red, pero por derechos de autor, Twitter la ha quitado. Eso no ha evitado que sea uno de los puntos más polémicos de un día que tenía que ser feliz para la selección española.

También ha hablado Jenni Hermoso, que ha pedido que no se le dé más importancia: "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento", manifestó Jenni en unas declaraciones facilitadas por la RFEF a Efe. "No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante", ha asegurado.