Salma Paralluelo, la triple campeona del mundo

Salma Paralluelo se ha convertido en uno de los referentes de la selección campeona del mundo. El reconocimiento ha provocado que la jugadora del Fútbol Club Barcelona fuera elegida Mejor Jugadora Joven del campeonato. La carrera de Salma es tan extraordinaria que los recuerdos de sus tres títulos mundiales se entremezclan. «Tendría 15 años, estaría jugando el Mundial sub 17 que ganamos en Uruguay y soñando con estar aquí y disfrutando muchísimo porque significa que el camino ha ido subiendo de nivel y es todo un orgullo», decía antes del debut en el torneo ante Costa Rica cuando le preguntaban dónde estaba cuando la selección absoluta estaba jugando el Mundial de Francia hace cuatro años.

En realidad ese Mundial lo había ganado un año antes en el invierno austral, como el que ha vivido ahora en Nueva Zelanda y Australia, de 2018. Salma coincidió allí con alguna de sus actuales compañeras de selección, como la portera Cata Coll o Eva Navarro. Era el primer Mundial que ganaba una selección femenina española. Pero no el único de Salma, que también se llevó el título en la categoría sub 20 en el torneo disputado en Costa Rica. Además, ya había sido campeona de Europa sub 17. Y ahora ha llegado el título con la absoluta.

Cuando ganó su primer Mundial, Salma era la más pequeña, como ahora. Siempre adelantada a su tiempo a pesar del desgaste que le suponía su doble vida, porque entonces todavía compaginaba el fútbol con el atletismo.

Nacida en Zaragoza, allí comenzó a practicar los dos deportes. Mientras jugaba en el equipo de la ciudad, el Zaragoza CFF, progresaba en las pistas como cuatrocentista. Es plusmarquista española de 400 vallas sub 18 y de 400 lisos sub 18 y sub 20 en pista cubierta. Tenía 15 años y tres meses cuando ganó su primera medalla en un campeonato de España absoluto, en 400 lisos y en pista cubierta.

Nada cambió cuando se marchó al Villarreal y cambió también el Scorpio 71 por el Playas de Castellón. Pero cuando fichó por el Barcelona la temporada pasada decidió abandonar el atletismo. De su tiempo en las pistas le queda la velocidad que tanto valoran el seleccionador y sus compañeras. Es una jugadora capaz de cambiar el ritmo del partido con su aceleración y permite a España buscar opciones diferentes a las habituales. Salma se ha terminado convirtiendo en un elemento decisivo para las nuevas campeonas del mundo. Ella que ya lo ganó todo antes puede presumir de un triplete glorioso.