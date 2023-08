Jenni Hermoso: "Somos campeonas del puto mundo"

Cuando Tori Penso, la árbitro estadounidense pitó el final del partido después de casi un cuarto de hora de prolongación interminable, la selección estalló. Olga Carmona, Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Aitana Bonmatí, Jorge Vilda... toda la expedición española comenzó la fiesta en el césped del Estadio Australia de Sídney. "Es difícil de describir, es una inmensa alegría y estoy orgullosísimo de todas las jugadoras", afirmaba el seleccionador.

"Estoy orgullosísimo de este equipo, muy feliz por toda la gente que está viéndonos, que les hemos hecho felices. Hemos demostrado que sabremos sufrir, este equipo ha creído y somos campeonas del mundo. En cuanto ha pitado el árbitro he podido ver a mi hija y mi mujer, mi hijo y mis padres están en casa y muy feliz por todo el mundo. Ahora les decimos al país que celebren, me imagino como está España, vamos a celebrar aquí y no sé cómo acabará", aseguró a Televisión Española.

Una de las heroínas de la final, Olga Carmona, estaba exultante. La capitana de la selección aseguró después de conseguir el gol de la victoria que convirtió a La Roja en campeona del mundo que sabían "que iba a ser complicado" pero que tenían "la vibra" de que lo iban a conseguir. "Ha sido un partido muy sufrido, sabíamos que iba a ser muy complicado. Inglaterra tiene un autentico equipazo , pero creo que esto creo que esto estaba para nosotras", confesó la sevillana. También explicó el motivo de su celebración tras el gol, cuando mostró una camiseta que llevaba debajo: "Esta victoria va por la madre de una de mis mejores amigas que ha fallecido recientemente. Lo he celebrado con su camiseta y desde aquí se lo dedico a su familia con todo el amor", afirmó.

Jenni Hermoso, que falló un penalti en la final que podía haber sentenciado la final, no podía contener las lágrimas de la emoción. La madrileña de 33 años aseguró que "llevábamos días intentando imaginar esto. No somos conscientes, somos campeonas del puto mundo. Es la mejor sensación que he vivido en el fútbol, de mi vida. Esto es tremendo. Se lo dedicamos a nuestras familias a la gente que está en España. Hemos jugado como hemos querido", aseguró la jugadora del Pachuca.

Al título de la selección, el campeonato añadió la elección de Aitana Bonmatí como MVP del torneo y Salma Paralluelo como mejor joven.