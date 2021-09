“Es un máquina de traducir”, Luis Enrique y el traductor más surrealista antes del Suecia-España

Fútbol

España juega contra Suecia, clasificatoria para el Mundial de Qatar 2022 y Luis Enrique sabe que España, tras su buena Eurocopa, ha levantado más expectativas: “Siempre he percibido en la calle el apoyo de la gente, pero después de la Eurocopa es bastante más agradable y más gente que te anima y te felicita porque han disfrutado de un evento deportivo que les ha gustado”, ha asegurado el entrenador de la selección española.

El rival es Suecia, con el que se empató en la Eurocopa: “Se va a parecer, por el estilo de ambos. Suecia nos espera y juega al contragolpe. El partido es vital para nosotros, no sé si más o menos que en la Eurocopa”. Según el seleccionador su trabajo “es insistir en la importancia vital que tiene el partido”.

“No seais negativos”, ha dicho Luis Enrique a los periodistas, que ha tenido muchos problemas con el traductor al sueco. Primero se le ha pedido que traduzca la preguntas y las respuestas a la vez, pero él seguía traduciendo la pregunta después de que se le hiciera. Después se le ha pedido que traduzca haciendo un resumen y él ha empezado a traducir las indicaciones ante las risas de la prensa.

“Es una máquina de traducir”, ha dicho Luis Enrique, que ha pedido preguntas cortas para poder “ir a entrenar” porque se estaba tardando mucho en traducir.

🗣️ @LUISENRIQUE21: "¿Por qué sois negativos de mano ya? Esto es una Fase de Clasificación para un Mundial".



(⌛️ Después de un rato de traducción)



➡️ "No es el partido más importante de mi carrera".#VamosEspaña #Catar2022 pic.twitter.com/02c74W4rba — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 1, 2021

Entre risas, el seleccionador ha dicho que no le preocupa su once titular, que según ve cómo están decide quiénes juegan. Pero el técnico asegura que estos entrenamientos sirven para recordar lo que ya saben, para recordarle que están con la selección, no con sus equipos y con eso, se hace un mix y se elige el once para el choque.

Para Luis Enrique, como dijo Ancelotti, los partidos los deciden también quienes no son titulares, que hay plantillas y equipos, no titulares y suplentes.

Para Luis Enrique, “la Eurocopa pertenece al pasado. Tenemos margen de mejora y en esa seguimos, ese es nuestro plan”.

Luis Enrique ha asegurado que cada uno juega al fútbol como quiere y que nunca se ha quejado de como juega Suecia. “Me gusta jugar contra Suecia, es un estímulo”