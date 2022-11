Argentina llega a Qatar como España llegaba al Mundial de Sudáfrica en 2010, como gran favorita y como campeona de su torneo continental. Y con la sensación de que el fenómeno fan se inventó para Leo Messi. El «10» arrastra una riada de gente a su conferencia de prensa, de periodistas que preguntan y de periodistas que aplauden. Pero Leo intenta mantener la tranquilidad, más maduro que nunca antes del debut contra Arabia Saudí. «La edad te hace ver las cosas de otra manera y darle importancia a los pequeños detalles que antes no me daba cuenta y no le daba importancia. Me fijo mucho más en todo eso y hoy está disfrutar por encima de cualquier cosa», asegura Leo.

La Copa América que ganó el año pasado le ha hecho ver las cosas de otra manera. Era su primer título con la albiceleste y ya no siente la misma presión que antes. «No sé si llegamos mejor [que a los Mundiales anteriores], pero venimos de ganar y eso descomprime muchísimo. Da tranquilidad y te hace trabajar de manera que la gente no esté tan ansiosa y tan pendiente de los resultados sino que está disfrutando el momento de la selección», asegura.

«No sé si es el momento más feliz de mi carrera pero me encuentro muy bien, muy maduro. Intento disfrutar todo al máximo, vivirlo con mucha intensidad y disfrutar cada momento que me toque vivir, ya sea en el Mundial o todo lo que me toque vivir», reconoce. «Antes no lo pensaba. Disfrutaba de jugar y era todo tan seguido, jugábamos cada tres días que no me daba tiempo de disfrutar mucho más. Quería seguir ganando y a veces pasan desapercibidas muchísimas cosas importantes que me tocó vivir en mi carrera. Quiero aprovechar ese momento y disfrutar», dice.

«Es mi última oportunidad de ganar un Mundial», asume. Pero eso no le carga de presión en su quinta Copa del Mundo. «Lo que nos lleva a seguir intentándolo es la ilusión, las ganas, querer siempre más y volver a intentarlo. Querer volver a intentarlo y no quedarse con las ganas», añade.

La personalidad de su seleccionador, Leonel Scaloni, que se encontró una sala de prensa medio vacía después de que muchos periodistas la abandonaran tras escuchar a Messi, aleja a Argentina del drama.

Es un país agarrado al Mundial, pero Scaloni no quiere cargar a sus jugadores de una responsabilidad que no les pertenece. «Tendría que ser un juego, tendría que ser un deporte con toda la pasión de los argentinos, con todo lo que nos gusta de lo que rodea al deporte, la hinchada, pero no deja de ser un deporte, no deja de ser un juego», advierte el técnico argentino. «A partir de ahí la gente tiene que saber que somos un grupo de jugadores que vamos a darlo todo. Es un juego, es un deporte y la vida real sigue», añade.

«La realidad es que ahora el equipo sale a jugar mucho más tranquilo porque la presión externa de no haber ganado no está», reconoce. «Pero antes de ganar ya les decía que mañana sale el sol otra vez. Es la única manera en que podemos desarrollar nuestro fútbol, se consiguió y ahora salimos más tranquilos que nunca a la cancha», asegura.

Scaloni sabe que tiene al mejor del mundo. «Los elogios se quedan cortos», dice. «Pero no tenemos la obligación de ganar».